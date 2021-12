Rochaden im Dietmannser Gemeinderat: Wechsel in ÖVP und SPÖ

Personelle Änderungen gibt es im Gemeinderat der Marktgemeinde Großdietmanns. ÖVP-Mandatar Rupert Kitzler beendete, wie er im Vorjahr angekündigt hatte, seine Funktion. Überraschend trat auch der geschäftsführende Gemeinderat und SPÖ-Fraktionschef Andreas Stoiffel zurück. Josef Pollak (ÖVP) und Georg Steiner (SPÖ) sind die neuen Mandatare.

Kitzler war seit 2010 ÖVP-Gemeinderat und Ortsvorsteher in seinem Heimatort Wielands. „Mit knapp 67 Jahren ist es an der Zeit, aufzuhören, noch dazu, wo es einen Nachfolger gibt“, sagt er. Josef Pollak, ebenfalls ein Wielandser, übernimmt das Gemeinderatsmandat. Der Landwirt (54) war vor einigen Jahrzehnten schon Gemeinderat. „Nachdem die Gemeindebürger die ÖVP gewählt haben, sind wir, die uns bei der Gemeinderatswahl aufstellen ließen, verpflichtet, die Bürger gut im Gemeinderat zu vertreten. Dieser Verpflichtung komme ich jetzt nach“, betont Pollak, für Wünsche und Ideen aus der Bevölkerung offen zu sein. Neue Ortsvorsteherin in Wielands ist Dagmar Müllauer (44). Die Bilanzbuchhalterin ist seit 2020 auch Gemeinderätin.

Stoiffel: Entscheidung ist nicht leicht gefallen

Andreas Stoiffel beendete indes nicht nur seine Funktion als geschäftsführender Gemeinderat der SPÖ, sondern hörte auch als Fraktionsobmann auf. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen und war lange überlegt. Ich kam mit 15 Jahren zur Jungen SPÖ Gmünd, gehöre der Fraktion in Dietmanns seit 1998 an, wurde 2004 Gemeinderat, vor zwei Jahren geschäftsführender Gemeinderat und Fraktionsobmann. Im Februar habe ich mich aber selbstständig gemacht“, sagt er: „Jetzt fehlt mir einfach die Energie, ich kann auch mit der aktuellen Bundespolitik nicht mehr.“ Er könne aber an ein junges, aufstrebendes Team übergeben: „Entweder macht man es ganz oder gar nicht.“ Stoiffel bleibt weiterhin Mitglied der SPÖ.

In der Fraktionsführung und im Gemeindevorstand folgt Stoiffel die einst schon in Schrems tätige Gemeinderätin Denise Kralitschek, sein Gemeinderats-Mandat geht an Georg Steiner (45). Der Produkt- und Marketing-Manager bei A1 aus Wielands rückt die Themen „Pendler“ und „Nachhaltigkeit“ in den Vordergrund. In der Partei ist er seit einiger Zeit aktiv, auch als Ortsparteivorsitzender in Dietmanns.

Die Angelobung der neuen Gemeinderäte führte Vizebürgermeister Christoph Jindra in kleinem Rahmen bereits durch. Er dankte Stoiffel dabei für die „angenehme Zusammenarbeit und die bewiesene Handschlagqualität“. ÖVP-Bürgermeister Erhart Weißenböck dankte Kitzler für sein Wirken in der Gemeinde und in Wielands. „Er war immer sehr bemüht und engagiert, er war mir eine verlässliche Stütze.“

Der neuformierte Gemeinderat wird erstmals am 14. Dezember zusammentreffen.