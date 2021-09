Einstieg in jedem Ort der Gemeinde möglich, den Schildern folgen – an Kreuzungen (wenn nicht

anders angegeben) geradeaus fahren/gehen

ab Dietmanns: Kirchenplatz rechts abbiegen und Hörmannser Straße bis Hörmanns folgen

ab Hörmanns: bei der Kapelle links abbiegen Richtung

Waldenstein – etwa einen Kilometer nach dem Ortsende links in den Wald abbiegen, in Dietmanns an der Kreuzung Edelholzstraße/Brunnenweg rechts abbiegen

und der Kindergartenstraße folgen – rechts Richtung Ehrendorf abbiegen – B41 gerade übersetzen

ab Ehrendorf : Kreuzung Richtung Wielands abbiegen und vor Firmengelände ebenfalls links halten – an derKreuzung mit dem Marterl links fahren/gehen

ab Wielands: Beim Trafo durch das Dorf Richtung Eichberg –Kreuzung Schöberleiten Richtung Höhenberg

ab Höhenberg : Gerade durch den Ort durch und der Straße nach Reinpolz folgen

ab Reinpolz : Vor dem Ortskern links abbiegen und der Straße nach Oberlembach folgen – nach der Brücke links abbiegen und der Straße bis Unterlembach folgen

ab Unterlembach : Auch hier durch den Ort fahren/gehen und an

der Kreuzung beim Teich rechts abbiegen nach Eichberg

ab Eichberg : Durch den Ort und bei der Kapelle links abbiegen – an der Gabelung rechts halten und dem Weg (vorbei am FF-Haus) folgen – Doppelkurve bergauf Richtung Landesstraße – links abbiegen in Richtung Eisenbahnkreuzung – links abbiegen und bis Dietmanns fahren/gehen – links in die Augasse einbiegen

und der Route Richtung Fuß- und

Radwegunterführung folgen – durch die Unterführung und danach rechts Richtung

Kirchenplatz

Möglichkeiten zur Abkürzung

- Dietmanns: direkt nach Ehrendorf oder Wielands

- Schöberleiten: gerade nach Unterlembach, linksnach Eichberg

- Höhenberg: im Ortszentrum links nach Unterlembach