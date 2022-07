Statt Bank kommt Markt: "Für Selbstständigen nicht lukrativ"

Werbung

Die eine Tür geht zu, die andere Tür geht auf – das passiert derzeit in Dietmanns. Nach der Schließung der Filiale der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel entsteht in diesen Räumlichkeiten ein kleiner Supermarkt – betrieben von der Gemeinde.

Wenn alles glatt läuft, soll zum Jahreswechsel gestartet werden.

Der Schock nach dem Ende der Raiba-Filiale saß tief, seit vorigem Dezember gibt es in der Gemeinde Großdietmanns wie berichtet nicht einmal mehr einen Bankomat. Doch ÖVP-Vizebürgermeister Christoph Jindra hatte schließlich die Idee, in den leer werdenden Räumen einen Nahversorger zu etablieren und begann, die nötigen Schrauben zu drehen.

Grünes Licht im Gemeinderat für Markt erwartet. Mittlerweile kaufte die Gemeinde Großdietmanns das Untergeschoß von der Raiba um 82.000 Euro und ist somit im Besitz des gesamten zweistöckigen Hauses, in dem früher ein Tiefkühlhaus der Tiefkühlgemeinschaft und oben das Gemeindeamt – das jetzt von Vereinen genützt wird – waren. Aus dem Tiefkühlhaus war in den 1970er-Jahren die Raiba-Filiale geworden.

„In Dietmanns hat es früher mit den Geschäften Stiedl und Bauer zwei Nahversorger gegeben, in der Marktgemeinde schloss mit dem Geschäft der Familie Früchtl in Wielands der letzte Nahversorger. Aktuell haben wir nur den Bauernladen in Unterlembach“, erklärt Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP), der Jindras Idee voll unterstützt. Die offenen Fragen zu einem möglichen Markt sind geklärt: „Die Infrastruktur passt, die Firma Kastner ist mit an Bord und Architekt Schwingenschlögl arbeitet den Einreichplan aus“, erklärt der Bürgermeister, der davon ausgeht, dass der Gemeinderat sich bei der Sitzung diese Woche für das Projekt aussprechen wird.

Ziel: Auch Bankomat-Funktion zurückbringen. Bereits am 13. Juli soll es dann eine Besprechung mit allen Beteiligten geben. „Da geht es schon um die Planung der Einrichtung dieses Geschäftes“, verrät Vizebürgermeister Jindra, der auch das Konzept für den Betrieb präsentiert: „Uns ist klar, dass aufgrund der geringen Größe ein Betrieb für einen Selbstständigen nicht lukrativ sein wird. Deshalb werden wir das Geschäft als Gemeinde selber führen und die erforderlichen Mitarbeiter anstellen. Wie viele das sein werden, wissen wir noch nicht. Das richtet sich nach den Öffnungszeiten.“

Für den Bürgermeister ist es auch wichtig, dass es hier auch die Möglichkeit geben wird, beim Einkauf Bargeld mit der Bankomatkarte abzuheben. „Dieses Service bietet die Firma Kastner“, betont Weißenböck, der auch darauf verweist, dass man dem florierenden Bauernladen in Unterlembach keinerlei Konkurrenz machen möchte – daher keine Produkte von Direktvermarktern anbieten will.

Der kleine Supermarkt soll so schnell wie möglich eröffnet werden. Vor allem die älteren Einwohner würden sich bereits darauf freuen, sagen Weißenböck und Jindra, auch die Nähe zu Schule und Kindergarten sei ideal: „Wir sind positiv eingestellt, dass ein kleiner Supermarkt in Dietmanns mit seinen 700 Ortsbewohnern durchaus funktionieren wird.“

