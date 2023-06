Grossdietmanns Umbau der früheren Raiba-Filiale zum Nahversorger-Geschäft vor Start

Im Herbst soll es mit dem Nahversorger der Gemeinde Großdietmanns in der ehemaligen Raiba-Filiale los gehen. Bürgermeister Erhart Weißenböck (links) und sein Vize Christoph Jindra (rechts) haben auch schon zwei Mitarbeiter dafür gefunden: Johann Pollak und Daniela Tischler. Foto: Karin Pollak

D as in der ehemaligen Raiba-Filiale in Dietmanns geplante Nahversorger-Geschäft ist auf Schiene. Nach der Gewerbeverhandlung am 7. Juni soll umgebaut werden. Auch das Personal ist schon fast komplett.

Die Gemeinde Großdietmanns hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Nahversorger zu schaffen und diesen auch selbst zu betreiben (die NÖN berichtete mehrfach). Dafür werden nun für die notwendigen Umbauarbeiten in der ehemaligen Raiba-Filiale knapp 220.000 Euro investiert. Die Aufträge dazu wurden bei der Gemeinderatssitzung Mitte Mai vergeben. Die Baumeisterarbeiten wird die Firma Talkner aus Heidenreichstein durchführen, die Elektroinstallationen sowie die Photovoltaik-Anlage die Firma Mengl aus Zwettl übernehmen. Für die Heizung, sanitären Anlagen und Lüftung ist das Raiffeisenlagerhaus Gmünd zuständig, für den Innenausbau die Firma Peschel aus Groß Siegharts und die Malerarbeiten übernimmt die Vitiser Firma Drucker. „Die Gewerbeverhandlung war für den 7. Juni anberaumt und wir sind guter Dinge, dass sobald der Bescheid vorliegt, mit dem Umbau gleich danach begonnen werden kann“, sagt Bürgermeister Erhart Weißenböck (ÖVP). Geöffnet soll das Nahversorger-Geschäft im Herbst werden. „Wir sind dafür auch punkto Personal fast gerüstet“, erklärt Weißenböck. Mit Johann Pollak aus Unserfrau und Daniela Tischler aus Höhenberg sind bereits zwei Mitarbeiter gefunden. Ein Arbeitsplatz ist noch frei.