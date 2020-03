Nach dem privaten Rückzug des Langzeit-VP-Vizebürgermeisters Franz Hinker – er war 30 Jahre in der Gemeindepolitik, davon 15 Jahre als Vize – stellt sich bei der konstituierenden Sitzung am 4. März Christoph Jindra der Wahl für dieses Amt. „Ich bin schon immer politisch interessiert, will mitgestalten und jetzt ist das auch mit der Familie vereinbar“, betont der 42-Jährige, seit vier Jahren Direktor der Polytechnischen Schule in Gmünd.

Beruf und Politik verbinden

Wegen des beruflichen Karriereschrittes hatte Jindra in der vergangenen Funktionsperiode nicht als Gemeinderat fungiert. Davor war er insgesamt sieben Jahre Gemeinderat und Ortsvorsteher von Dietmanns gewesen. „Jugend und Bildung sind mir große Anliegen, genauso der Zugang zur Digitalisierung für alle Altersgruppen. Ich möchte die Gemeinde ‚I-fit‘ machen“, nennt Jindra die Ziele, die er als neuer Vizebürgermeister anstreben will. Auch Soziales ist ihm ein großes Anliegen, dem er mit großem Engagement auch seit Jahren „hobbymäßig“ nachkommt: Jindra ist aktiv beim Roten Kreuz tätig, gehört in der Bezirksstelle Weitra auch dem Leitungsteam an.

„Person meines Vertrauens“

„Ich freue mich, dass der Vizebürgermeister, sollte er gewählt werden, aus der größten Katastralgemeinde im Gemeindegebiet kommt. Christoph Jindra ist beliebt, hat in Dietmanns die meisten Vorzugsstimmen bekommen“, betont VP-Bürgermeister Erhart Weißenböck. Die beiden möglichen Gemeindechefs kennen einander seit Jahren: „Er ist die Person meines Vertrauens“, so Weißenböck.

Zu Weißenböck und Jindra werden sich elf neue Gemeinderäte gesellen. „In der neuen Legislaturperiode wird es erstmals auch Ausschüsse geben – ich will die Gemeinderäte intensiver in die Gemeindearbeit einbinden. Jeder Gemeinderat soll zumindest in einem Ausschuss vertreten sein“, verrät Weißenböck.