Spende für Thimo: Auch Dirndlweiber unterstützten bei Benefizwanderung

Die Dirndlweiber vertreten durch Silvia Friedl, Eva Ertl, Elisabeth Wirth und Jaqueline Pahr mit ihren Kindern Eva und Leo, nahmen vor Kurzem an einer Benefiz-Kräuterwanderung in Waidhofen teil. Diese Veranstaltung wurde von der Kräuterpädagogin Eunike Grahofer initiiert, um für den seit seiner Geburt querschnittgelähmten Thimo ein Arm- und Oberkörper-Trainingsgerät anschaffen zu können, damit er das selbständige Heben ins und aus dem Bett lernen kann.

Silvia Friedl von den Dirndlweibern übergab an Susanne Wiedhalm, Mutter des 10-jährigen Buben, der an „Spina Bifida“ leidet, ein Kuvert mit einer nicht genannt werden wollenden Spendensumme. Bei dieser Wanderung fanden sich an die 40 Personen (Kinder und Eltern) ein. Zum Abschluss sicherten Martin Bogg von der Waldviertler Sparkassen AG und Rudolf Polt von Sozial aktiv Waidhofen eine Verdoppelung des Spendenbetrages zu.

Die Kosten für das Trainingsgerät konnten aufgebacht werden, sodass die Organisatorin Eunike Grahofer voll Freude und Begeisterung betonte: „Ich freue mich über den einzigartigen, großen Zusammenhalt in unserer Region und die vielen, unterstützenden Teilnehmer, die es erst möglich machten, die Summe für den Oberkörper/Armtrainer für Thimo aufzubringen, den wir nun in Auftrag geben können“.