Wechsel im Gemeinderat: Winter folgt Eder nach

Der langjährige Mandatar Fritz Eder wurde nach 32 Jahren als ÖVP-Gemeinderat verabschiedet. Ihm folgt Thomas Winter, die Funktion des Ortsvorstehers geht an den Eichberger Gemeinderat Franz Schwingenschlögl.

Eder startete 1990 als Ersatzmitglied, wurde schließlich 2003 Gemeinderat von Großdietmanns. Schon in der nächsten Periode, 2005 bis 2010, wurde er geschäftsführender Gemeinderat und Ortsvorsteher in Eichberg. 2020 wurde Fritz Eder wieder Gemeinderat. Jetzt geht er auch als Ortsvorsteher in den politischen Ruhestand.

Thomas Winter folgt Eder nach. Foto: Gemeinde

Bürgermeister Erhart Weißenböck dankte für das langjährige Engagement mit einem Geschenkkorb und Ehrengeschenk der Marktgemeinde. Nach der Gemeinderatssitzung lud Eder zum gemütlichen Zusammensein ins Gasthaus nach Unterlembach ein. Als neuer ÖVP-Gemeinderat folgt der 33-jährige Büroangestellte Thomas Winter.

