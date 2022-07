„Zwergenland“ kommt für Kinder bis zu drittem Lebensjahr

Werbung

Insgesamt 30 Tagesordnungspunkte hatte der Gemeinderat Großdietmanns zuletzt abzuarbeiten. Nicht alle Beschlüsse erfolgten einstimmig. Einig war man sich beim Ankauf von zwei Klimatickets, die sich Hauptwohnsitzer kostenlos von der Gemeinde „ausborgen“ können. Für Nebenwohnsitzer wird eine „Miete“ von 20 Euro verrechnet.

Brigitte Vogler wird Leiterin, Jutta Prinz Betreuerin

Ebenso einstimmig erfolgten die Beschlüsse um die neue Tagesbetreuungseinrichtung, mit dem Namen „Zwergenland“. Brigitte Vogler wurde als Leiterin aufgenommen. Sie war bisher in der Volksschule tätig und hat eine Ausbildung zur Leiterin absolviert. Jutta Prinz aus Unterlembach, die bisher im Kindergarten gearbeitet hat, wird Betreuerin. Das „Zwergenland“ wird laut Bürgermeister Erhart Weißenböck am 3. Oktober in Betrieb gehen. Die Betreuung wird für Kinder zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr stundenweise angeboten, der Stundensatz wurde mit 2,50 Euro festgelegt.

„Für Sozialschwache gibt es eine Unterstützung“, sagt der Bürgermeister. Geöffnet wird die Tagesbetreuung von Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 16 Uhr und freitags von 6.30 bis 13.30 Uhr. Geschlossen ist drei Wochen im Sommer und während der Weihnachtsferien.

Umstrittene Förderung für Seniorenverein

Drei der vier SPÖ-Mandatare trugen in der Sitzung den Beschluss über eine Förderung für den Verein NÖ Senioren Großdietmanns nicht mit. Es handelt sich um 200 Euro für die musikalische Umrahmung bei der Mutter- und Vatertagsfeier. „Wenn es um die Saalmiete gegangen wäre, dann hätten wir mitgestimmt. Wenn sich jeder Verein eine Musik für eine Veranstaltung fördern lassen will, ist das für uns nicht tragbar“, meinte SPÖ-Fraktionsführer Georg Steiner.

Er und seine Parteikollegen stimmten auch gegen die neuen Förderrichtlinien. „Bisher waren Zuschüsse nur mit Gemeinderatsbeschluss möglich. Jetzt hat der Bürgermeister freie Verfügungshoheit über 5.000 Euro pro Jahr und darf einen Verein mit bis zu 1.000 Euro fördern. Diese Beträge sind zu hoch“, kritisiert Steiner. „Wenn es nur einmal im Quartal eine Gemeinderatssitzung gibt, müssen Vereine oft lange auf Unterstützungen warten“, entgegnet Weißenböck.

In anderen Punkten war man sich wieder einig: Die SV Union Großdietmanns erhält 2.500 Euro für Trainingsanzüge, das ist die Hälfte der Kosten.

Für die Errichtung der Infrastruktur in der Siedlung „Spanbichlweg“ wurde ein Darlehen über 1,2 Millionen Euro bei der Hypo NÖ aufgenommen. Außerdem wurde der Grundsatzbeschluss für den neuen Nahversorger in der ehemaligen Raiba-Filiale (die NÖN berichtete), gefällt.

