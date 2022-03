Zubau für Kindergarten Eisgarn geht in die Umsetzung

Die Weichen wurden schon im Vorjahr gestellt, dieser Tage starten die Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens in Groß-Radischen. Neben einem zweiten Gruppenraum und einem neuen Bewegungsraum stehen auch in den bestehenden Innenräumen Veränderungen an. „In der Gemeinde Eisgarn haben wir jährlich etwa sechs bis zehn Geburten und einen Zuzug. Dieser Trend hält sich seit 2014 und deshalb wurde der Zubau vom Land NÖ genehmigt“, erklärt Bürgermeister Günter Schalko (ÖVP).

Im vergangenen Sommer wurde wie berichtet eine Arbeitsgruppe eingerichtet, sie war gemeinsam mit dem Architekturbüro Schwingenschlögl mit der Erstellung eines Planungskonzeptes beauftragt. Am Freitag hat der Gemeinderat die Aufträge für die Bauausführung vergeben – insgesamt sind das laut Bürgermeister etwa 920.000 Euro, 250.000 Euro werden demnach direkt vom Land gefördert. Etliche Unternehmen sind in den kommenden Monaten mit der Baustelle beschäftigt, unter anderem die Heidenreichsteiner Baufirma Talkner und der Litschauer Dachprofi Eschelmüller.

Arbeiten während Betrieb und in den Ferien

Im Herbst soll der Kindergartenbetrieb schon mit beiden Gruppen möglich sein: „Das Ziel ist sportlich“, sagt Schalko. Der Zubau für den zweiten Gruppen- und neuen Bewegungsraum passiert während dem Kindergartenjahr: „Für die Kinder wird es sicher interessant, wenn sie die Bauarbeiten mitverfolgen können.“ Die Adaptierungsarbeiten in den Innenräumen – unter anderem soll der bisherige Bewegungsraum zum Sozialraum für die Mitarbeiterinnen werden – sind für Sommer geplant. „Die Ferienbetreuung wird heuer in Eisgarn stattfinden“, erklärt er.

Bürgermeister Günter Schalko hofft auf genug Voranmeldungen für den Glasfaser-Ausbau. Foto: Archiv

Aktuell sei der Platz im Kindergarten schon knapp geworden. Für die Zukunft kann sich Günter Schalko auch vorstellen, in Groß-Radischen Kindergartenplätze für die umliegenden Gemeinden anzubieten, wenn es dort mal eng wird.

Auch abseits des Kindergartenprojekts hat sich der Gemeinderat mit großen Plänen beschäftigt: Der Breitbandausbau soll heuer in den Vollausbau gehen – also auch die übrigen Teile Eisgarns und Groß-Radischen, Klein-Radischen und Wielings ans Glasfasernetz anschließen. „Ich hoffe, dass es genug Voranmeldungen gibt, damit wir das auch wirklich realisieren können“, sagt Schalko. Passiert das nicht, habe man wohl auf längere Zeit keine Möglichkeit mehr. Noch bis Mitte März können Anmeldungen abgegeben werden. Unmittelbar danach könnte es an die Arbeiten gehen und diese bis Jahresende finalisiert werden. Der Auftrag ging an die Strabag, Kostenpunkt: 900.000 Euro, wobei Schalko mit 60 Prozent Förderungen rechnet.

