Pläne für Sportzentrum beim SV-Platz, Eislaufen schon heuer

Just in der Woche nach dem Aus für den Schremser Kunsteislaufplatz wegen der Stromkosten wurden in der Nachbarstadt Gmünd die Weichen für eine Eisfläche gestellt, die keine Energie frisst. Am Fußballplatz der 1. Sportvereinigung Gmünd hinter der Firma Baumann soll noch diesen Winter erstmals im Bezirk eine Kunststoffbahn öffnen. Langfristig ist hier ein Sport- und Freizeitzentrum geplant.

Die Stadt Gmünd will dafür aktuell 450.000 Euro in die Hand nehmen: Etwa 200.000 Euro betreffen Ankauf und Aufbau der 20x30m großen Plastik-Eisfläche mit Unterbau und Banden. 250.000 Euro gehen an den Sportverein für Überlassung und teils Ankauf gewidmeter Sportflächen. Mit Förderungen ist zu rechnen.

Die Ausgangssituation

Am Areal befinden sich ein Fußballplatz mit Tribüne, Kantine und Vereinshaus (wo Billard gespielt wird), daran anschließend das Clubhaus der Tennissektion mit zwei Plätzen. Richtung Fuchsteich geht‘s quer über den Teichkettenweg zu einer in den 1970er Jahren errichten zweiten Tennisanlage mit fünf Plätzen, hinter denen noch ein Fußball-Trainingsfeld liegt. Der nicht mehr aufschiebbare Sanierungsbedarf der hinteren Tennisanlage hat den Ball laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) ins Rollen gebracht – neben dem Problem des lange ungenutzten Fußballplatzes.

Tennisplätze wandern, Fußballfeld ist Geschichte

Die SVg lässt nun die fünf hinteren Courts und den Fußballplatz auf. Dafür erweitert sie in Eigenregie das Tennisareal ums Clubhaus in den ehemaligen Fußballrasen Richtung Tribüne mit vier neuen Sandplätzen. Die Option auf Rasentennis bleibt.

Über die restlichen Fußball - und die aufgelassenen Tennisflächen verfügt künftig die Stadt: Teile davon gehörten ihr schon bisher, Teile will sie kaufen, der Rest wird ihr mit Baurecht für 99 Jahre überlassen.

Damit ist aus der Sicht von Martin Preis allen geholfen: Der Verein bekomme ein kompaktes Tennisareal ohne Wegequerung, die Stadt über 10.000 m² gewidmete Sportfläche, die auf Teilflächen vielfältige künftige Nutzungen erlaubt: „Vorerst ist zu klären, was die Bevölkerung möchte, was finanzier- und umsetzbar ist. Wir sind für alle Vorschläge offen!“

Politik geschlossen hinter Projekt

Der Grundsatzbeschluss passierte am 12. Dezember auf Antrag von Stadtrat Johannes Seidl (ÖVP) einstimmig den Gemeinderat. Eine solche Fläche sei in derartiger Lage heute unmöglich mehr zu widmen, betonte Seidl. Er nannte Optionen für Eislauf, Fuß-, Basket- oder Beachvolleyball, Funcourt oder einen „Pumptrack“ für Biker, auch der Skaterpark könne hierher verlegt werden.

Fix ist der Bau der Plastik-Eisfläche. Die Vision hat die Stadtpolitik wie berichtet angesichts wärmer werdender Winter seit dem vorübergehenden Aufbau einer Anlage mit Eis-Imitat in České Velenice (2018) begleitet. Sie tauchte im Wahlkampf 2019/20 wieder auf. Seit 2020 sei geplant worden, sagt Martin Preis nun – die Eisaufbereitung mit Strom sei wegen des Umweltaspektes schon da tabu gewesen. Durch die Überlegungen der SVg habe sich nun die perfekte Location auch mit Aussicht auf wesentlich mehr ergeben. Die Modulplatten zum Zusammenstecken vor Ort könnten zum Glück heuer noch geliefert werden – zum Angebotspreis aus 2020.

Eislauf auf Plastik: Wie sich das anfühlt?

Gekauft wird aus Deutschland „Like-Ice! Plus 7“ bei dem nach Eigenangabe Technologieführer für selbstschmierende Kunststoffplatten. Polyethylen wird so aufbereitet, dass ein Laufen mit gewohnter Haltung vom Gleiten bis zum Bremsen – bloß mit etwa 20 Prozent weniger Tempo – möglich sein soll. Jürgen Trsek, seit 2020 federführend ins Projekt eingebundener Stadtrat für Familie und Freizeit (ÖVP), sagt, er habe das künftige Gmünder Kunsteis schon getestet. Wie sich das anfühlte? „Für mich war kein wesentlicher Unterschied zum Eislaufen auf Natureis erkennbar. Ich bin aber kein Profi“, schmunzelt er.

Gereinigt wird nur mit Wasser. Umweltschonend wird auch geglitten – dank Zusätzen im Plastik, die unterm Druck des Schlittschuhs kurz freigesetzt werden, sich danach komplett ins Plastik zurückziehen.

Wann, wo, wer, wie lange?

Abhängig von Wetter und Lieferung könnte der Eiszauber im Idealfall schon in den Weihnachtsferien starten. Für die Bevölkerung soll die Anlage dann täglich zwischen 8 und 21 Uhr kostenlos – aber ohne Personal – offen stehen, technisch könnte sie sogar im Sommer genutzt werden. Auch Stocksport kann hier nach Jahren wieder betrieben werden.

Der Zugang erfolgt übers Fußballplatz-Haupttor, die einstige Kantine soll provisorisch zur Umkleide umgerüstet werden. Gearbeitet werden darf hier in Absprache mit dem Sportverein schon vor der finalen Abwicklung des Deals.

So wurde bereits auf 20x30 Metern der Boden aufbereitet, darauf kommen Holzkonstruktion, Styropor und Plastikplatten, daneben Banden. Das Flutlicht wird auf LED umgerüstet. Die Sanitäranlagen sollen saniert werden, im ersten Winter kommen die Toiletten aber im Sanitär-Container, den die Firma Leyrer+Graf wie Baustellenzäune zur Abgrenzung zum Fußballfeld stark vergünstigt bereitstellt.

Stadtrat Trsek: Aktuell gehe es auch um Kontakte mit potenziellen Schuhverleihern, mit Schulen soll wegen einer künftigen Nutzung gesprochen werden. Insgesamt beziffert er die Kosten für den Aufbau des Eislaufplatzes mit etwa 200.000 Euro, davon 140.000 für die Eisfläche, 40.000 für Banden.

Das Radeln mitdenken

Auch Radler sollen von der Kooperation zwischen Stadt und Sportverein profitieren. Beabsichtigt ist, die Wiese hinterm baumann-seitigen Tor zu verkürzen: Das schafft Platz, um anstelle des seit Jahrzehnten bestehenden, schmalen Fußweges zur Schremser Straße einen vollwertigen Geh- und Radweg zu errichten. Damit wäre eine Lücke zwischen der Schulgasse und dem heuer gebauten Geh- und Radweg in der Schremser Straße schließbar.

Neue Wege

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.