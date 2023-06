Anna-Körner-Straße: Gmünd erhält erste Straße mit Frau im Namen

Eine Frau, die in Gmünd und schließlich in Niederösterreich Geschichte geschrieben hatte, wird 16 Jahre nach ihrem Ableben noch einmal Geschichte schreiben: Die Straße in die neue Siedlung bei den Harabruckteichen wird zur „Anna-Körner-Straße“. Anna Körner, einst erste weibliche Landesrätin Niederösterreichs, ist somit auch die erste Frau in mehr als 800 Jahren Stadt Gmünd, nach der eine Straße benannt wird.

Den Antrag im Gemeinderat für die Würdigung der Verdienste der großen Sozialdemokratin stellte Helga Rosenmayer (ÖVP), ihrerseits erste Vizebürgermeisterin und schließlich erste Bürgermeisterin Gmünds. Anna Körner (1919-2007) habe in einer Zeit, als politische Tätigkeiten einer Frau noch alles andere als selbstverständlich waren, eine Vielzahl an Errungenschaften durchgesetzt. In Gmünd habe sie hohen Anteil am Bau des heutigen Spitals getragen, auf Landesebene unter anderem die Aktion „Essen auf Rädern“ eingeführt, den Gratis-Kindergarten, den Kollektivvertrag für Kindergärtnerinnen oder die Mutterberatung. In ihrer Zeit sei auch das NÖ Sozialgesetz erlassen worden.

In einer Männerdomäne jahrzehntelang behauptet

Anna Körner habe in einer Männerdomäne ihre Frau gestanden, große Wertschätzung erfahren, sagte Rosenmayer. Sie habe mit ihrem Wirken vielen nachfolgenden Frauen den Weg in die Politik geebnet, hatte zu ihrem Ableben auch der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll anerkennend festgehalten.

Der Beschluss zur Benennung fiel einstimmig. Von einer „würdevollen Anerkennung“ sprach Stadtrat Thomas Miksch (SPÖ), man dürfe stolz darauf sein, solche Persönlichkeiten in der Stadt gehabt zu haben. Sie habe sich „viele Jahrzehnte in all ihren Funktionen mit aller Kraft für dieses Land und seine Menschen eingesetzt".

Anna Körner war schon früh politisch interessiert, engagierte sich bei Kinderfreunden, Arbeiterturnverein, Roten Falken. Im Zweiten Weltkrieg fiel ihr Gatte, sie blieb mit drei kleinen Kindern zurück – und setzte ihr Engagement unverdrossen fort. 1948 wurde sie Vorsitzende der SPÖ-Bezirksfrauen, 1950 zog sie als erste Frau in den Gemeinderat und 1958 auch in den Stadtrat ein.

1954 ereilte sie der Ruf der Landespolitik: Sie kam als Abgeordnete in den Landtag, wurde 1969 als erste Frau zur Zweiten Landtagspräsidentin und 1970 als erste Landesrätin (Gesundheit & Soziales; bis 1979) die erste Frau in der Landesregierung. 1968 wurde sie auch stellvertretende SP-Bundesvorsitzende. Bis zu ihrem Tod im September 2007 war die Gmünder Ehrenbürgerin (1979) im Bezirksvorstand.

Feierstunde bei Fertigstellung

Der Infrastruktur-Bau für die neue Siedlung am Ausläufer der Habsburg-Lothringen-Straße inklusive der Erschließungsstraße ist wie berichtet im Frühjahr angelaufen. Bürgermeisterin Rosenmayer kündigt für den Zeitpunkt der Fertigstellung eine kleine Feierstunde zur Eröffnung der Anna-Körner-Straße und Erinnerung an die Namensgeberin an.