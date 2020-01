Massive Veränderungen gab es im Bezirk nur in drei Gemeinden, über die auf NÖN.at bereits berichtet wurde:

Die Bezirkshauptstadt Gmünd ist erstmals mit absoluter Mehrheit in ÖVP-Hand. Mit einem Plus von fünf auf nun 18 Mandate feierte sie den eindeutig größten VP-Zugewinn aller 21 Gemeinden im Bezirk.

In Schrems fiel erstmals seit Bildung der Großgemeinde die absolute SP-Mehrheit im Gemeinderat, zugleich feierte die VP ihren bis heute größten Erfolg

Zugleich kann die VP in Bad Großpertholz nach einem Verlust von fünf Mandaten künftig nicht mehr ohne Partnerschaft mit SP oder FP/"Pertholz Aktiv" regieren

Aus der Sicht der ÖVP gab es Großpertholz allerdings auch die einzige wirklich grobe Niederlage, ansonsten gab es lediglich in Hoheneich noch einen einzigen Mandatsverlust zugunsten der erstmals angetretenen Grünen.

Insgesamt legten die "Türkisen" aber in 13 der 21 Gemeinden an Mandaten zu, in der "roten" Hochburg Brand-Nagelberg wurden bisher drei Mandate gleich auf nun sechs verdoppelt (die SPÖ verlor hier vier von bisher 16 Mandaten, das vierte ging mit einer einzigen Stimme Überhang an die FPÖ).

In Amaliendorf-Aalfang verteidigte SP-Bürgermeister Gerald Schindl die zwölf Mandate von 2015, die VP knöpfte hier der FP eines ihrer drei Mandate ab und stellt künftig fünf Vertreter im Gemeinderat.

Jeweils ein Mandat schnappte die ÖVP der SPÖ in Eisgarn, Großdietmanns und - beim erstmaligen Antreten von Stadtrat Patrick Layr als Spitzenkandidat - auch in Weitra weg.

In Kirchberg feierte der von der Bürgerliste WFK massiv angegriffene VP-Bürgermeister Karl Schützenhofer ein sattes Plus von 7,6 auf nun 66,1 Prozent. Das brachte ihm den Gewinn zweier weiterer Mandate (auf nun 13) ein, die er beide der SPÖ (nun nur noch 4) wegnahm. WFK (trotz Stimmenplus) und FPÖ bleiben bei jeweils einem Mandat.

In Eggern profitierte der neue Bürgermeister Karl Schraml vom erstmaligem Antreten der FPÖ, die zwar selbst kein Mandat erreichte, aber der SPÖ Stimmen wegschnappte. Daher reichte der Volkspartei ein minimaler Zugewinn, um ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat auf künftig 13:2 Mandate auszubauen.

In Litschau ging das gewonnene VP-Mandat auf Kosten der Bürgerliste BBL, die künftig nur noch einen Gemeinderat stellen wird

Der Mandatsstand der SPÖ bleibt hier genauso unverändert wie in Heidenreichstein - wo der Zugewinn eines ÖVP-Mandates auf Kosten der wieder mit komplett neuer Mannschaft angetretenen FPÖ ging. Die Freiheitlichen werden hier nur noch mit einem Mandatar in die nächste Legislaturperiode starten

In Unserfrau-Altweitra legte die VP mit einem Plus von 3,6 auf nun 80,9 Prozent ein Mandat zu, das die Bürgerliste verloren hat, sie stellt künftig bereits 16 der 19 Gemeinderäte.

In St. Martin behauptete sich die VP um Langzeit-Bürgermeister Peter Höbarth indes bei minimalem Minus bei 77,8 Prozent der Stimmen und stellt damit weiterhin 15 der 19 Gemeinderäte. Die erstmals mit Ewald Köpf angetretenen Freiheitlichen errangen zwei Mandate - beide auf Kosten der Sozialdemokraten, die von vier auf zwei Mandate schmolzen.

In der Gemeinde Waldenstein behauptete sich die ÖVP um Bürgermeister Alois Strondl trotz erstmaligem Antreten gleich dreier weiterer Listen: Sie baute ihren Stimmenanteil sogar um 1,8 auf stattliche 84,6 Prozent aus! An der Mandatsstärke ändert das nichts: Die ÖVP stellt weiterhin 17 der 19 Gemeinderäte, die SPÖ bleibt mit einem Mandatar vertreten, das bisherige Mandat der Bürgerliste wanderte zu den erstmals angetretenen Grünen.

In Hirschbach keine Verschiebungen im Kräfteverhältnis trotz leichtem VP-Plus auf Kosten von SP-Bürgermeister Rainald Schäfer. Keine Änderungen gibt es auch in Haugschlag (erstmals mit VP-Bürgermeisterkandidat Franz Kuben) und Großschönau, wo die SPÖ weiterhin jeweils nur drei Mandatare stellen wird.

Relativ unspektakulär verlief der Wahltag erwartungsgemäß in Moorbad Harbach und Reingers - wo die Volkspartei mangels weiterer Liste alleine antrat. Die Wahlbeteiligung war mit jeweils fast 70 Prozent dennoch in beiden Gemeinden hoch, in Reingers wurden auch nur fünf Prozent ungültige Stimmen abgegeben. In Harbach stieg die Zahl der gültigen Stimmen gegenüber 2015 immerhin um vier auf 72,5 Prozent an.

