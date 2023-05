Photovoltaik-Spitzenreiter: Lainsitztal am Weg zur Energieautarkie?

Zuletzt waren Niederösterreichs Top-Ausflugsziele, die „Nachhaltigkeit“ als weiteres Qualitätskriterium in ihrem Konzept verankert haben, zu Gast in der Sonnenwelt Großschönau. Die aktuell 53 Ausflugsdestinationen haben Erfahrungen ausgetauscht, die Sonnenwelt hat sich als Vorzeigebetrieb präsentiert. In der Anfangszeit als KEM-Region wurde auf Basis von Energiedatenerhebungen auf Information und Bewusstseinsbildung gesetzt. Diese Grundlagenarbeit trage nun große Früchte und habe den Aktionen eine hohe Glaubwürdigkeit verschafft, sind sich KLAR-Obmann Martin Bruckner und KEM-Obmann Klaus Stebal einig: „Die Bürger haben nicht den Eindruck, dass ihnen etwas verkauft werden will.“

Nominierung als „KEM Projekt des Jahres“

Bisher seien, rechnet Stebal vor, 210 Heizungen umgestellt worden. Knapp dreieinhalb Millionen Euro sind demnach investiert worden, heuer gab es dafür eine Nominierung zum „KEM Projekt des Jahres“. Der Fokus liegt freilich auch am Photovoltaik-Ausbau: Es gibt ein Bürgerbeteiligungsmodell – und 37 installierte Anlagen, die das Lainsitztal ins NÖ-weite Spitzenfeld der PV-Eigenproduktion beförderten. Das Lainsitztal kommt auf 0,7 kWp pro Einwohner, landesweiter Durchschnitt sind 0,4.

„Es geht darum, dass wir für Eigenheimbesitzer auch ein Modell haben, das sie nicht überfordert“, sagt Martin Bruckner. Und meint: In den vergangenen Monaten wurde es schwierig, zu PV-Anlagen zu kommen. Man habe Energieberater Markus Hödl aus Schrems und Elektriker aus der Region als Partner gewinnen können, um Privathaushalten die eigene Anlage zu ermöglichen. Der Elektriker könne sich dadurch um die Installation kümmern und verliere keine Zeit für Bürokratie. Bald soll es losgehen.

Energiegemeinschaft: Schon viel gelernt

Seit Februar wird wie berichtet in einer lokalen Energiegemeinschaft Stromproduktion und -verbrauch getestet, mit dabei sind aktuell ein Produzent und drei Verbraucher. Bruckner und Stebal sprechen von vielen Erfahrungen und einer „völlig neuen Materie, die europaweit kommen soll und wo Österreich eines der ersten Länder ist, die es ausrollen.“ Nächster Schritt ist die Ausweitung auf alle Gemeindegebäude und die Feuerwehr in Großschönau, danach auf alle Gemeinde- und Feuerwehrgebäude in der Region. 2025 könnten dann auch Private und Betriebe dazukommen. „Nach allem, was wir bisher gelernt haben, denke ich, dass das realistisch ist“, sagt Bruckner.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.