In der Stadt Gmünd mit derzeit drei Baustellen alleine in der Schremser Straße jagt heuer eine Straßen-Meldung die nächste. Aktuelle Neuigkeit: Der gesamte Bereich im Dreieck zwischen Schremser Straße, Bahnhofstraße und Billa Plus mit eineinhalb Dutzend Straßenzügen bzw. Gassen wird mit Schulbeginn zur Tempo-30-Zone! Rund ums Gymnasium sollen zudem eine erste Gmünder Begegnungszone und mindestens eine Fahrradstraße kommen.

OpenStreetMaps; NÖN-Grafik: Hammer

Verkehr tatsächlich „radikal anders“ gedacht. Schon im März hatte ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer via NÖN angekündigt, die Verkehrssituation ums Gymnasium im Zuge der ohnehin anstehenden, umfassenden Baumaßnahmen „radikal anders denken“ und den Bereich „wirklich sinnvoll gestalten“ zu wollen.

Mittlerweile zeichnet sich die Fertigstellung der Gymnasiumstraße ab, die komplett neu errichtet und im oberen Bereich zur Einbahn mit Geh- und Radweg sowie Grünstreifen ohne Option zum Parken umfunktioniert wird. Die ersten Randsteine und Trennungen sind bereits gesetzt. Noch in der letzten Ferienwoche sollen laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) die Asphaltierungen und im Anschluss die Verkehrsfreigaben erfolgen, „wenn möglich schon ein paar Tage früher“.

30er-Zone „macht einfach Sinn“. Da soll auch schon eine großflächige Tempo-30-Zone gelten. „Der komplette Bereich zwischen Brüder-Baumann-Straße, Schulgasse und Hans-Lenz-Straße bis zum Billa-Plus-Markt wird davon betroffen sein“, kündigt Preis an (alle Straßenzüge in der Infobox). Etliche Anregungen von Anrainern seien in die Entscheidung eingeflossen. Preis weiter: „Es handelt sich um ein Siedlungsgebiet mit drei Schulen und nicht um eine Durchzugsstraße. Daher macht es einfach Sinn, den Verkehr hier zu beruhigen.“ Vom Land NÖ habe es Zustimmung für die Maßnahme gegeben, den Erlass an sich kann die Stadtgemeinde ohnehin in Eigenregie vollziehen.

Vorerst kein „Kiss & Go“. Nicht in Eigenregie kann hingegen der Wunsch nach Schaffung einer „Kiss&Go“-Zone vorm Gym in der Schulgasse realisiert werden. Dahingehende Pläne für die begrünte Feuerwehr-Zufahrt parallel zur Schulgasse werden von Stadt und Gym-Leitung goutiert, das finale Okay muss aber von der Bundesimmobiliengesellschaft als Eigentümerin des Schulgeländes kommen. Dass es eine Einigung bis zum Schulstart geben wird, hält Stadtrat Preis für unrealistisch. Es sei aktuell offen, ob der Bereich zum sicheren Bringen und Holen von Schulkids überhaupt komme.

Premieren: Erste Begegnungszone und erste Fahrradstraße. Dafür zeichnet sich ab, dass der Bereich vorm Gym-Zugang in der Gymnasiumstraße ab 6. September nicht nur Einbahn, sondern Begegnungszone ist – die erste in der Stadt Gmünd. Eine solche ist zur gleichberechtigten Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer bestimmt. Radler dürfen nebeneinander fahren und Fußgänger die ganze Fahrbahn nutzen (aber Autofahrer nicht mutwillig hindern), Fahrzeuge dürfen maximal 20 km/h fahren.

Hinterm Gym wird indes die Czadekgasse zur ersten Gmünder Fahrradstraße. Hier haben Radler wiederum gegenüber dem motorisierten Verkehr Vorrang, Pkw dürfen nur zu- und abfahren. Ob parallel dazu auch die Passauer Gasse zur Fahrradstraße wird, das soll laut Martin Preis unter Einbeziehung der Anrainer noch entschieden werden.