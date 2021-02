CO-Alarm in Färberei: Sieben Personen im Spital .

Großeinsatz für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei am Montagvormittag in der Textilveredelung Gmünd GmbH (TVG) – der ehemaligen Heinisch-Färberei – in der Weitraer Straße: Aus dem ursprünglich ausgegeben Brandalarm wurde ein Schadstoffeinsatz wegen ausgetretenem CO, sieben Personen wurden ins Spital gebracht.