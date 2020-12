Wohnhaus und Scheune standen in Flammen .

Großalarm am 26. Dezember gegen 6 Uhr früh: In Flammen standen das Obergeschoss eines erst kürzlich komplett renovierten Wohnhauses in Steinbach samt Zubau, in dem der Heizungsofen untergebracht. Die vier Bewohner mit einem Kleinkind konnten sich noch aus dem brennenden Haus retten.