Großer Sachschaden Einbrecher schlugen bei einem Gmünder Sportplatz zu

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Die Polizei fahndet nach den Einbrechern, die bei einem Sportplatz in der Gemeinde Gmünd zugeschlagen haben. Foto: Schindler

B ei einem Sportplatz in der Gemeinde Gmünd kam es in der Nacht auf den 19. Mai zu einem Einbruch. Gestohlen wurden Bargeld, ein Fernseher sowie ein Notebook. Die Einbrecher richteten auch enormen Schaden am Gelände des Fußballplatzes an.