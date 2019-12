Nachdem der größte Silvesterlauf des Landes im Vorjahr über 900 Läufern anlockte, einen weiteren Starterrekord nur knapp verpasste, lässt sich also auch für heuer wieder ein Top-Ergebnis voraussagen – wenn nicht gar ein Rekord.

Denn die Voranmeldungen sind extrem vielversprechend. 925 Läufer haben sich bis zum Online-Nennschluss am 28. Dezember angemeldet - zum ersten Mal wird diesmal in Gmünd wohl die 1000er Marke fallen. Nachmeldungen sind am 30.12. (14-18 Uhr) sowie am 31.12. (ab 11 Uhr) noch möglich.

Laut dem Veranstalterteam gibt es aber "nur noch 143 Startplätze". Daher gab's bereits via Facebook den Aufruf, dass Vorangemeldete, die verhindert sind und doch nicht starten können, sich beim Veranstalter melden sollen, damit die Startnummer weitergegeben werden kann.