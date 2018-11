Kriminalbeamten des Ermittlungsbereiches Diebstahl und Einbruch ging ein „dicker Fisch“ ins Netz. Das nur deshalb, weil sie am Weg zur Arbeit nach St. Pölten besonders hohe Aufmerksamkeit an den Tag gelegt hatten.

Helmut Anderst, Michael Hartner (beide Schwarzenau) und Karl Geist (Hoheneich) waren gerade weggefahren, als sie in Großhaselbach gegen 5.50 Uhr einen Mann mit Rucksack ein Rad am Gasthaus Döller vorbeischieben sahen. Geist erkannte in ihm einen Albaner, „den wir per europäischen Haftbefehl suchen. Ich hab‘ ihn selbst zur Fahndung Anfang des Jahres ausgeschrieben.“

"Es war ein Mega-Zufall."

Die Beamten stoppten den Albaner, der ergriff die Flucht in die finstere Nacht. Obwohl sich Hartner in der Dunkelheit nicht sicher sein konnte, ob der Mann eine Waffe dabei hatte, verfolgte er ihn, holte ihn nach knapp 50 Metern ein und stoppte ihn. Der Mann ließ sich ohne Gegenwehr abführen.

Er war in Deutschland Ende 2016 nach verbüßter Haftstrafe für mehr als 200 Delikte (gemeinsam mit drei Komplizen) aus dem Gefängnis entlassen worden. Nach der Entlassung „tobte“ er sich von Anfang Juli bis Ende August 2017 in Niederösterreich aus.

13 Einbruchsserien können ihm nachgewiesen werden, wahrscheinlich ist er zumindest für 16 oder 18 Serien in den Bezirken Waidhofen, Horn, Zwettl, Krems, Tulln, St. Pölten-Land und Neunkirchen verantwortlich. Insgesamt werden ihm bisher 53 Einbruchsdiebstähle und 18 Einbruchsversuche zur Last gelegt. Er soll vor allem Bargeld und Elektrogeräte in Höhe von 50.000 Euro gestohlen haben, der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf 120.000 Euro.

„Es war ein Mega-Zufall. Wenn wir da fünf Minuten früher vorbeifahren, sehen wir ihn nicht einmal. Er hatte großes Pech, dass wir gerade unterwegs waren, auch wenn es außerhalb der Dienstzeit war“, lachen Geist und Hartner im NÖN-Gespräch. Das Trio nahm den Albaner gleich „in die Arbeit“ nach St. Pölten mit. Er ist nicht geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.