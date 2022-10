Interview mit Manfred Grill: „Absolut kein Interesse mehr am Streit“

Nach Ihrer knappen Wahl zum Vizebürgermeister war die Zustimmung für Sie als Bürgermeister nun mit 16 von 18 Stimmen vergleichbar hoch. Hatten Sie damit gerechnet?

Manfred Grill: Eigentlich nicht – im Endeffekt hat mich einer nicht gewählt (lacht). Ich hatte fest mit einem Gegenkandidaten gerechnet, werte die hohe Zustimmung daher als sehr positives Signal. Ich habe immer dafür plädiert, dass wir die politische Arbeit in Ruhe abwickeln – auch die Bevölkerung hat absolut kein Interesse mehr am politischen Streit.

Was sind Ihre großen Themen bis zur nächsten Wahl 2025?

Grill: Wichtig ist mir der Erhalt der Arbeitsplätze, speziell im Gesundheitshotel. Dann geht es um flächendeckenden Breitbandausbau. Wir haben positive Signale für eine Aufnahme in die Förderschiene, mit der der Gemeinde maximal 2.000 Euro pro Hausanschluss bleiben, danach könnte der umfangreiche Ausschreibungsprozess starten und wäre ein Baustart im Idealfall im Herbst 2023 denkbar.

Bei der Sanierung des verrohrten Ortsbaches kommen wir dank Inliner großteils ohne Grabungen aus. Dennoch ist es ein kostenintensives Projekt, das nur abschnittsweise laufen kann. Weil die Generalsanierung der gesamten Ortsdurchfahrt ansteht, hat der bundesstraßennahe Bereich hier Priorität. Daneben stehen Anschaffungen im Bauhof, die Sanierung des Friedhofs-Mittelganges, ein Leitsystem und Güterwege-Instandsetzungen an, die 37 Jahre alten Kindergartenmöbel sind zu ersetzen. Die seit Jahren geplante Sandlagerbox in Karlstift soll kommen. Visionen hätte ich noch zu Hallenbad und 24 - Stunden-Betreuung .

Die gesamte B41-Ortsdurchfahrt wird generalsaniert? Was ist dazu der Status quo?

Grill: Mein Wissensstand ist, dass 2023 die Vorarbeiten anstehen und 2024 die Sanierung. Durch die Nebenanlagen wird die Gemeinde stark gefordert sein, auch finanziell. Wir wollen die Gelegenheit aber nutzen, um auf der Schlossseite zumindest im unteren Bereich bis zum Gemeindeamt einen Radweg zu errichten.

Sie nannten das seit Jahren geschlossene Hallenbad als Vision. Was haben Sie vor?

Grill: Es ist laut Sachverständigem altersbedingt nicht zu retten – könnte unabhängig von Energiepreisen nicht mehr in Betrieb gehen, wir würden keine Bewilligung mehr erhalten. Daher wäre meine Vision, anstelle des Bades einen Freiraumbereich für die Mittelschule mit Sport-Möglichkeiten zu schaffen. Schüler müssen zum Beispiel zur Vorbereitung auf Wettkämpfe auf der Straße laufen, das muss keine andere Mittelschule im Bezirk. Die große Kostenfrage betrifft natürlich den Abriss. Aber meine Vision ist es, die Sache zumindest anzugehen und zu prüfen, was man draus machen kann.

Sie haben auch den Bereich der Betreuung angesprochen.

Grill: Das ist eine Vision, über deren Umsetzung ich selbst noch unschlüssig bin. Die Ausgangslage ist, dass wir in einem Ort sechs 24-Stunden-Betreuerinnen für sechs Personen haben, die Versorgung in anderen Orten aber dünn ist und Plätze in Betreuungszentren knapp sind. Zugleich haben wir freie Gemeindewohnungen. Was wäre also, wenn man in einer Gemeindewohnung zum Beispiel sechs Wohneinheiten schaffen könnte, für die nur drei Betreuerinnen nötig sind? Dann käme es für alle günstiger und blieben drei Betreuerinnen für eine zweite Wohnung mit weiteren sechs Einheiten. Ob es überhaupt möglich ist, auch rechtlich, das ist aber erst zu klären.

Stichworte Kurhaus und „Erhalt der Arbeitsplätze“. Was ist dabei die Herausforderung?

Grill: Einerseits ist von der großen Renovierung 2017 noch einiges abzubauen, andererseits brachte die Covid-Krise natürlich einen massiven Einbruch. Die Mannschaft ist sehr bemüht und arbeitet toll, um auf den Stand von vor der Krise zu kommen, die Zahlen gehen auch nach oben. In Kurhäusern gilt aber noch Maskenpflicht, und wir hatten immer sehr viele Privatgäste. Für die ist ein Aufenthalt mit Maske nicht sehr attraktiv, wenn sie im normalen Hotel keine tragen müssen.

Hatten Sie sich vor der Wahl 2020 je in höherer politischer Verantwortung gesehen?

Grill: Durch die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeinde war nicht davon auszugehen. Hermann Hahn, mit dem es in der Koalition eine vorbildliche Zusammenarbeit gibt, war der erste FPÖ-Bürgermeister der Gemeinde, ich bin erster SPÖ-Bürgermeister. Die Partei darf aber keine Rolle spielen, im Vordergrund steht das Sachliche.

In Ihre Lebensplanung lässt sich die Aufgabe gut integrieren?

Grill: Ja, sie ist auch nicht unbedingt Neuland für mich – ich musste beruflich immer verhandeln, tu mir leicht beim Reden mit Leuten. Meinen Wohnsitz hatte ich trotz Berufsjahren in Wien immer in Karlstift, bin hier vom Sport- über Fremdenverkehrsverein und Feuerwehr bis zur Pfarre verankert.

Gute Signale

