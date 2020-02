Großpertholz: Jetzt pocht FPÖ auf „Miteinander“ der ÖVP .

In der Marktgemeinde Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd brechen neue Zeiten an, wenn die FPÖ mit Unabhängigen als Liste „Pertholz Aktiv“ in Koalition mit der SPÖ erstmals in Niederösterreich den Bürgermeister stellen wird. „Ich hoffe, dass für die Volkspartei die Zusammenarbeit und das Miteinander nicht nur dann gelten, wenn sie selbst in der führenden Position ist“, sagt der designierte neue Bürgermeister Hermann Hahn jun. in Richtung der Noch-Bürgermeisterin Martina Sitz (ÖVP). Nachsatz: „Andernfalls wird es auch so gehen."