„Wifi-Hotspots“ an mehreren öffentlichen Plätzen

In Großpertholz und Karlstift werden schon bald erste öffentliche Wifi-Hotspots für kostenloses, leistungsstarkes Internet errichtet. 16 Monate nach einem Grundsatzbeschluss wurden nun die Aufträge vergeben.

Schon in den nächsten Tagen soll begonnen werden, „Accesss-Points“ für das Service „Wifi4EU“ an öffentlichen Plätzen zu installieren: beim Gemeindeamt innen und außen am Platz mit Mitversorgung des Feuerwehrdepots, bei Musikpavillon & Schulpark, Stock- bzw. Spielplatz, Sportplatz, Naturpark (Blockhütte & Spielplatz) sowie in Karlstift bei Fußballplatz, Skilift und Stierhüblteich. Mehr als drei Viertel der Kosten von 19.500 Euro sind durch EU-Gelder gedeckt, den Rest übernimmt die Marktgemeinde – genauso wie 134 Euro an monatlichen Wartungskosten. ÖVP-Mandatar Rudolf Stöger: „Die Ortschaften werden nicht berücksichtigt?“ Bürgermeister Hermann Hahn jun. (FPÖ/Pertholz-aktiv): „Es geht um öffentliche Plätze mit einer gewissen Frequenz, wo sich viele Leute zugleich aufhalten.“ Man könne aber auf eigene Kosten auch weitere Punkte installieren.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen – genauso wie jener zur Übernahme des Glasfasernetzes in Rindlberg. Dort hatte die Abwassergenossenschaft einst beim Kanalbau in Eigenregie die Faser mitverlegt und dafür mehr als 38.400 Euro investiert, so Hahn: „Die Gemeinde tat so, als wäre es ihr Netz, hob sogar Mieten dafür ein. Es gehört aber der Genossenschaft.“ Um etwa 26.000 Euro geht es nun an die Gemeinde.