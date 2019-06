Mit einem großen Festakt fiel am 20. Juni der Startschuss zur viertägigen Bio- und Bioenergiemesse in Großschönau.

Die Eröffnung der 34. BIOEM ging am 20. Juni erfolgreich über die Bühne. Unter den Ehrengästen in der Festhalle waren etwa Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bürgermeister Martin Bruckner, TDW-Obmann Herbert Schagginger und Landtagsabgeordnete Margit Göll, die sich jeweils mit Grußworten an die Besucher richteten. Am Freitag, 21. Juni,findet die Ehrung der besten Freiwilligen der Waldviertler Gemeinden statt. Die insgesamt fünf Hallen stehen den Besuchern noch bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr offen.

