Bei Traumwetter ist am Vormittag des 31. Mai die bereits 33. BIOEM in Großschönau angelaufen.

Mehr als 20.000 Besucher werden die größte Energie- und Hausbaumesse Niederösterreichs bis 3. Juni besuchen - und den Bezirk Gmünd damit vorübergehend zur Messe-Metropole des Landes machen.



Bürgermeister Martin Bruckner mahnte bei der Eröffnung, dass hinter Begriffen wie Umweltverschmutzung oder Klimawandel "ganz knallharte Fakten" stünden: "Entweder wir tun etwas dagegen, oder es trifft uns wie eine Keule."

Bei seinem ersten BIOEM-Besuch wünschte der Zweite Landtags-Präsident Gerhard Karner gleich dem neuen Hauptverantwortlichen, Herbert Schagginger, alles Gute für seine neue Aufgabe. Dessen Vorgänger, dem Messe-Initiator Josef Bruckner, und allen anderen Mitstreitern der ersten Stunde, streute Karner bei der Festrede Blumen. Die BIOEM sei ein Leuchtturm-Projekt für die Nachhaltigkeit, sagte er, und legte noch eins drauf: "Ihr könnt darauf stolz sein, dass der Begriff Nachhaltigkeit hier vor 33 Jahren überhaupt erst erfunden wurde!"

Vom Ergebnis dessen überzeugte er sich beim anschließenden Rundgang durch die fünf Messehallen mit mehr als 250 Ausstellern. Karner beim Interview am NÖN-Stand in Halle 5: "Beeindruckend, was hier alles auf die Beine gestellt wurde..."



Wie es in Großschönau weiter geht, das lest ihr auf www.bioem.at.

