„Bioem“ zur Energiekrise: "Tempo der Veränderung noch weiter erhöhen"

„Dass der Nachhaltigkeit immer der Rahmen für die Veranstaltung ist, brauchen wir nicht mehr extra zu erwähnen“, sagt Martin Bruckner, Großschönauer Bürgermeister und Obmann im Veranstalterverein TDW.

Die Großschönauer blicken auf über 36 Jahre Erfahrung mit der Messe zurück. Und selten zuvor waren die Themen Energie und Nachhaltigkeit so aktuell wie derzeit. Die Vorreiterrolle wurde 2022 deutlich, als infolge des Krieges in der Ukraine zur Beschleunigung im Ausbau erneuerbarer Energien eintrat. „Wer seiner Zeit voraus ist, hat es selten ganz leicht im Leben“, sagt Bruckner: „Aber wer hinterher hängt, hat es im Regelfall noch schwerer.“ Das habe sich in Sachen Energie bewahrheitet.

Die Bioem 2023 steht unter dem Motto „Messe für eine lebenswerte und sichere Zukunft“. Der Schwerpunkt liegt auf Bauen, Energie und Leben. Beim Bauen geht es neben dem Neubau auch wieder um thermische Sanierung. Der Schwerpunkt Leben dreht sich um Gesundheit, Sicherheit, Wellness. Ein Ziel sei in der Hinsicht freilich, die Marke Waldviertel zu präsentieren und zu stärken, sagt Bruckner. Die Stichworte: Innovationen aus der Region, Green Jobs, Wohnen im Waldviertel. Daneben soll der Bereich Mobilität und speziell Elektromobilität einen stärkeren Fokus bekommen.

Herausforderung: Photovoltaik-Anbieter finden

Zum Schwerpunkt Energie durften in Großschönau bislang Aussteller zu PV-Anlagen nicht fehlen. „Es war schon 2022 schwierig, Anbieter herzuholen, die seriöse Preise verlangen“, betont Martin Bruckner. Die gute Nachricht: Es ist wieder gelungen. Interessierte werden sich demnach nicht nur zu Photovoltaik informieren können, sondern auch die Möglichkeit zum Kauf selbst kleiner Anlagen für den privaten Gebrauch haben.

Der Markt sei im vergangenen Jahr „unglaublich turbulent“ gewesen, blickt Bruckner zurück, „es hat sich aber eine Spur entschärft, unter anderem weil es neue Anbieter gibt“. Insgesamt sei die Situation in der Aussteller-Akquise heuer günstiger gewesen als im Vorjahr.

Ein Fokus liegt daneben auf Energiegemeinschaften. In der Gemeinde Großschönau sind wie berichtet alle formellen Vorbereitungen für eine lokale Energiegemeinschaft getroffen, nun ist sie mit vier Teilnehmern in Betrieb gegangen. „Wir sind dadurch auch in der praktischen Umsetzung Vorreiter. Lange war es aufgrund des Strompreises unattraktiv, über eine Energiegemeinschaft zu verrechnen“, erklärt Bruckner. Nun gehe es im ersten Schritt vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. Demnächst soll auch eine regionale Energiegemeinschaft in der Kleinregion Lainsitztal gegründet werden.

Zukunftsthemen: Klimafitter Wald, generationengerechtes Bauen

Rund 300 Leute sorgen am Messewochenende für einen reibungslosen Ablauf. Seit einigen Wochen bringen zudem sieben neue Beiräte frischen Wind in den Vorstand des Veranstaltervereins. Obmann Bruckner hat jedenfalls schon Ideen zu Zukunftsthemen für die Bioem, denkt da etwa an klimafitten Wald oder generationengerechtes Bauen.

Dass sich vieles auch um neue Entwicklungen zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen drehen wird, braucht er nicht mehr extra zu erwähnen. „Wichtig ist die Frage, wie wir Produktion und Verbrauch zusammenbringen können und ich denke, Elektroautos werden da eine große Rolle spielen“, sagt Bruckner: „Es bleibt unser Ziel, Innovationen aufzuzeigen und deren Umsetzung zu ermöglichen. Ich habe trotz allem den Eindruck, dass wir das Tempo der Veränderung noch weiter erhöhen müssen.“

