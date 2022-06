Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Die Bordun-Musik-Tage fanden zum ersten Mal in Großschönau statt. Es handelt sich dabei um Musik, die mit Instrumenten entsteht, die im Mittelalter Anwendung fanden. Die NÖ-Volkskultur ermöglicht Musikern solcher Instrumente die Teilnahme an Seminaren – wie am vergangenen Wochenende im Schönauer Hof bei Wirtin Bernadette Ertl . Dass die Bordun-Tage bei Teilnehmern und Besuchern gut ankamen, freute auch Seminarleiter Andreas Teufl .

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.