Elektroauto-Konvoi kam zu Besuch in der Sonnenwelt .

Unzählige Elektroauto besuchten am 27.9., im Zuge der erstmals in Österreich stattfindenden WAVE-Trophy die Sonnenwelt in Großschönau. Der Schweizer Louis Palmer fuhr vor 10 Jahren mit seinem Elektroauto und um die Welt, und seither organisiert er jährlich diese Rallye.

Heuer führte sie über 1600 km quer durch Österreich zu den verschiedensten Firmen und Institutionen welche sich mit Nachhaltiger Energie beschäftigen.

Mehr über diese Veranstaltung erfahrt ihr in der nächsten Printausgabe der NÖN Gmünd.