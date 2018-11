Großschönau ist die erste Gemeinde in Niederösterreich, die mit dem „European Energy Award“ in Gold ausgezeichnet worden ist. Neben dem landesweiten Sieg wurde die Marktgemeinde am 6. November in Baden für den österreichweit dritten Platz im Bewerb, bei dem es sich um ein internationales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen Klimaschutz handelt, geehrt.

Bei ÖVP-Bürgermeister Martin Bruckner überwiegt Dankbarkeit und Freude: „Dankbar bin ich, weil der Gemeinderat und die Bevölkerung ein aktiver Teil dieser seit dreieinhalb Jahrzehnten durchgeführten Bewegung in Sachen Energiewende ist, und weil es in Niederösterreich dafür ausgezeichnete Strategien gibt, die so eine Arbeit überhaupt möglich machen.“

Die Freude sei groß, da „Großschönau einen guten Beitrag für die Existenzgrundlage der nachfolgenden Generationen leisten kann“. Laut Bruckner sei der European Energy Award in Gold aber auch ein Auftrag, weiterzumachen: „Wir sind am Weg und noch lange nicht am Ziel. Aktive Umsetzung geht nämlich nur durch Menschen und nicht durch Verordnungen.“

Österreich-Dritter hinter Virgen & Eisenkappel

Die Energieeffizienz-Maßnahmen, die in der Gemeinde seit drei Jahrzehnten gesetzt werden, trugen schon vor dem aktuellen Award Früchte. Großschönau hatte wie berichtet im September als erste Gemeinde Niederösterreichs mit „5e“ die höchste Auszeichnungsstufe errungen, ehe nun der „European Energy Award in Gold“ mit 84,1 Punkten als nächste landesweit einzigartige Auszeichnung errungen wurde.

Von rund 200 Gemeinden aus Österreich, die am e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden teilnehmen, konnten nur 13 den European Energy Award in Gold in Empfang nehmen. An der Spitze liegt die Gemeinde Virgen in Osttirol vor Eisenkappel in Kärnten und eben Großschönau.

Gold gibt es für jene Gemeinden, die mehr als 75 Prozent aller möglichen energie- und klimarelevanten Maßnahmen umsetzen. Neben Großschönau taten das nur Arnoldstein, Assling, Dornbirn, Hittisau, Grödig, Judenburg, Langenegg, Mäder, Virgen, Weißbach (Lofer), Weißensee und Zwischenwasser.

