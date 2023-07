Das war der Musikirtag der Jugendtrachtenkapelle Großschönau

Über voll besetzte Tische am Marktplatz in Großschönau freute sich die Jugendtrachtenkapelle, die den Musikirtag am 2. Juli 2023 veranstaltete. Obfrau Jasmin Hackl war zufrieden, dass ideales Kirtagswetter herrschte und so viele Besucher gekommen waren. Für Musik sorgte die JTK selber und auch der Kirtagsbaum wurde von den Musikern aufgestellt. Für das leibliche Wohl sorgten einige Mitglieder der JTK am Grill mit Musilaberl - und für köstliche Kirtagsschmankerl sorgte ein saftiger Rinderbraten mit Waldviertler Knödeln von der örtlichen Wirtin Bernadette Ertl, die am 14. Juli das 30-jährige Gasthausjubiläum feiert.

Nachdem der Kirtagsbaum aufgestellt war, schritten die beiden Gemeindeoberhäupter, Bürgermeister Martin Bruckner und Vizebürgermeister Martin Hackl zum Bieranstich, der mit erstem Schlag gelang. Die Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais, Bürgermeister Patrick Layr, und Feuerwehrkommandant Herbert Schagginger, sowie JTK-Obfrau Jasmin Hackl und Kapellmeister Gerald Hofbauer waren ebenfalls anwesend.

Nach dem Mittag gab es wieder die begehrten Kirtagsmeisterschaften, bei denen 4er-Teams in drei verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten und ihnen tolle Preise winkten. Anschließend spielte die 80-köpfige Gastmusikergruppe „Sanora Junion Sax“ aus Italien und es herrschte eine tolle Stimmung.