Gewinnspiel: Mit der NÖN zu Maschek und Federspiel

Die Kulturinitiative „großARTig Großschönau“ wartet am Wochenende mit zwei Programmpunkten auf: Am 14. Oktober gastiert die Musikgruppe „Federspiel“ im Kulturstadel, am 15. Oktober ist „Maschek“ zu Gast. „Federspiel“ ist mit ihrem neuen Programm „Albedo Preview“ unterwegs, Peter Hörmanseder und Robert Stachel kommen mit „Maschek XX – 20 Jahre Drüberreden“.

Karten gibt es unter http://www.grossartig-kultur.at, per E-Mail unter grossartig-kultur@gmx.at oder am Kulturtelefon 0680/2424304. Die NÖN verlost fürs Konzert von Federspiel und den Auftritt von „Maschek“ jeweils ein Mal zwei Karten. Teilnehmer schicken eine E-Mail an redaktion.gmuend@noen.at mit Namen, Adresse, Telefonnummer und Wunschveranstaltung. Verlosung am 13. Oktober unter Ausschluss des Rechtsweges.

