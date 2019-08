Die Jugendtrachtenkapelle Großschönau und das Gasthaus Thaler in Großotten luden am 2.8. zum Dämmerschoppen mit einer Überraschung ein. Leider mussten die zahlreichen Besucher und die Musikanten wegen Regen vom Gastgarten in den Saal flüchten. Als kurz vor 22 Uhr der Regen weniger wurde, bat der Wirt die Gäste nach draußen unter einige große Schirme. In einer Nische bereitete sich ein Zimmergast für seine Show vor. Jens Kliem der sich als Feuerjongleur betätigt bot aus freien Stücken eine tolle Show, worüber die Gäste begeistert waren. Nach einem kräftigen Applaus begann die Musik wieder im Saal zu spielen und die Gäste stärkten sich am Buffet.