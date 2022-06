Investitionen in Bauhof: Erweiterung steht vor Start

Werbung

Dass die Marktgemeinde ihren Bauhof ausbauen will, wurde schon vor längerer Zeit beschlossen, nun sind die ersten Aufträge für die Arbeiten vergeben. Den größten Teil machen vorerst die Betonelemente für Bodenplatte, Wände und Decken aus: Der Auftrag ging an die Firma Winkler, die Kosten liegen bei etwa 90.000 Euro exklusive Umsatzsteuer. Fenster, Türen und Tore wurden um rund 30.000 bei den Unternehmen Haider (Thaures) und Ramharter (Weißenalbern) in Auftrag gegeben.

Bald soll es an die Arbeit gehen: „Wir werden in der zweiten Jahreshälfte beginnen und das Gebäude voraussichtlich noch heuer im Rohbau fertigstellen können“, erklärt Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP). Der Zubau wird demnach unter anderem eine Metall- sowie eine Holzwerkstätte, einen neuen Aufenthaltsraum und einen Riesellagerplatz umfassen. Am Bauhof sind derzeit vier Mitarbeiter beschäftigt. Der Zubau sei alleine schon wegen höherer Anforderungen an den Bauhof nötig, betont Bruckner: „Außerdem erledigen wir sehr viele Baustellen selbst.“

