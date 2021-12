Masterstudium abgeschlossen: Drei Studien in vier Jahren

Innerhalb von nur vier Jahren absolvierte Erwin Schmidt aus der Gemeinde Großschönau drei Master-Studien: Nach dem Master „Social Management“ (2017), dem Master „Human Rights“ (2019) schloss er jetzt das Studium „Strafrecht“ erfolgreich ab.

„Nach der FH in St. Pölten absolvierte ich zum zweiten Mal an der Donau-Universität in Krems ein Studium“, zeigt sich Erwin Schmidt erfreut. Das dritte Studium konnte er nach der Rückkunft von einer internationalen Bienenzüchtertagung in Berlin beenden. Erwin Schmidt ist ja seit Jahren Imkermeister und seit heuer wie berichtet der erste „Bienen-Gesundheitswart“ im Bezirk.

„Forensische Psychiatrie, Kriminologie, Polizeiwissenschaft, organisierte Kriminalität, europäisches Strafrecht, Strafprozess, Sanktionen, Strafvollzug, Dark-Net, Unternehmensstrafrecht, menschenrechtliche Aspekte, Finanzstrafrecht, transnationale organisierte Kriminalität, usw. waren die Lehrinhalte“, sagt er nun zum dritten Studium: „Puh, i bin jetzt nu ganz damisch.“

Von Debatten bis zu Nächten in Beisln

Der Studienleitung spricht Schmidt ein großes Lob aus: „Die Vortragenden waren ausnahmslos Kapazunder aus Wissenschaft und Praxis, die das Letzte aus uns Teilnehmern herausgeholt haben. Die Betreuung war äußerst professionell, zuvorkommend und die Reaktion auf die Corona-Situation durch den schnellen Umstieg auf Distanz-Vorträge rasch und effektiv.“ Und mit breitem Grinsen im Gesicht blickt Schmidt auch auf die Situation hinter dem Studium zurück: „Heiß debattiert und zugegangen ist es übrigens auch bei studentischen Nächten in einigen Beiseln, das hot mir voi taugt, obwohl ich am nächsten Tag dann doch irgendwie...“

Warum sich Erwin Schmidt die Herausforderung mit dem Studieren angetan hat? „Sicherlich erleichtert das die Arbeit an der Bezirkshauptmannschaft. Aber das nicht nur, sondern es bringt auch was im Leben. Ein besonderes Motiv hatte ich eigentlich nicht, andererseits hört man immer wieder vom lebenslangen Lernen.“ Der Leitspruch seiner Mutter, die Erwin Schmidt mit der Familie rund zehn Jahre zuhause gepflegt hat und die 2014 im Alter von 90 Jahren verstorben ist, war: „Do tuat ma a weng dahin, dann wird ma a fiati.“ Und das hat sich der dreifache Master zu Herzen genommen: „Nach ihrem Tod habe ich halt ein paar Weiterbildungen gemacht und mit dem Studieren begonnen.“

Ob Erwin Schmidt, der sich selbst als „etwas älterer 20-Jähriger“ bezeichnet, noch ein viertes Studium absolvieren wird, lässt er offen. „Etwas Konkretes weiß ich jetzt nicht, aber man weiß ja nicht, was sich noch ergeben kann.“