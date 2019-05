Reifenbrand an beladenem Tankfahrzeug .

Der 34-jährige Kraftfahrer bemerkte am 7. Mai gegen 5.45 Uhr während der Fahrt von Hirschenhof Richtung Jagenbach den brennenden Reifen auf der rechten Seite der zweiten Achse des Tankauflegers. Er hielt an und löschte den Brand mit einem Pulverlöscher. Die alarmierte Feuerwehr Großotten, die mit zwölf Mann vor Ort war, brauchte nicht mehr in Einsatz gehen.

Das Fahrzeug wurde auf eine Gemeindestraße gebracht, somit gab es auf der L71 keine Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr.