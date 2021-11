Schäfer wird Amtsleiter

Mit „In einem Jahr tut sich halt was“ erklärte Bürgermeister Martin Bruckner (ÖVP) den notwendigen Nachtragsvoranschlag, den der Gemeinderat nun absegnete. Der Ergebnishaushalt beträgt jetzt knapp 2,8 Millionen Euro.

Berücksichtigt wurden nun die Errichtung der Photovoltaik-Anlange am Schuldach mit Blackout-Sicherung sowie der Ankauf zweier Elektro-Fahrzeuge für die Wasserver- und Abwasserentsorgung – ein Renault Kangoo und ein Opel-Bus (Gesamtkosten für die Gemeinde: 27.000 Euro). Beschlossen wurde auch die Darlehensaufnahme von 88.000 Euro für den bereits im Endstadium stehenden Zubau beim Feuerwehrhaus Großschönau.

Thema war auch eine personelle Änderung im Gemeindeamt 2022: Amtsleiterin Rosemarie Mayer tritt ihre Pension an, Nachfolger wird Andreas Schäfer. Dazu wurde bei der Gemeinderatssitzung seine Anstellung in den Verwaltungsdienst beschlossen. „Er wird jetzt eingeschult, soll ja vorbereitet den Posten übernehmen“, sagte der Bürgermeister. Schäfer war Gründungsobmann der Jungen ÖVP und ist seit 2015 Gemeinderat. Auch Gertrude Weigl tritt Anfang 2022 ihren Ruhestand an. Wer ihr nachfolgen soll, ist noch offen.