Was wurde aus dem früheren Kapellmeister?

Josef Gratzl widmete sich zeitlebens der Blasmusik und hat im Jahr 1972 in Großschönau eine Jugendtrachtenkapelle gegründet. 1974 folgte die Gründung einer Musikkapelle in Schweiggers, die er zehn Jahre leitete. 1985 war er maßgeblich an der Eröffnung des Heimatmuseums Großschönau beteiligt und schuf sich eine intensive Ruhestandsbeschäftigung. 1991 hat er seine Funktion nach 20 Jahren als Kapellmeister der Jugendtrachtenkapelle Großschönau an seinen Sohn Josef jun. übergeben.

Am 1. April 1996 wurde Gratzl vom Gendarmeriedienst pensioniert. Seither betreut er – unter anderem mit Gattin Maria – das Museum. Er war an der Revitalisierung des Pfarrstadels zum Veranstaltungszentrum beteiligt. Als Gründer der Jugendtrachtenkapelle freut er sich somit besonders auf das Konzert zum 50 Jahr-Jubiläum im Veranstaltungszentrum.

Gemeinsam mit seiner Gattin unternimmt er heute gerne Reisen und Kreuzfahrten. Er besucht viele kulturelle Veranstaltungen und verbringt gerne Zeit mit der Familie – und mit Führungen im Heimatmuseum.

