Start in die zehnte Saison: Jubiläum in der Sonnenwelt

Die „Sonnenwelt“ in Großschönau besteht seit zehn Jahren. Am 26. März startet die Jubiläumssaison.

Die Zeitreise durch die Geschichte der Energie begeistert seit zehn Jahren große und kleine Besucher, es geht um einen respektvollen Umgang mit Natur, die Energiewende und den Klimaschutz. Auf den Spuren der Energie- und Menschheitsgeschichte der vergangenen 10.000 Jahre wandeln die Besucher von der Sesshaftwerdung der Nomaden über das antike Ägypten und Rom bis in eine verantwortungsvolle Zukunft. In der interaktiven Schau reisen sie nicht nur durch die Geschichte, sondern lernen auch, was zur Rettung der Erde getan werden kann.

Im Vorjahr wurde die Sonderausstellung „Die Powerchanger“ eröffnet. Dort geht es um Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser, Sonne und Biomasse. „Für das Thema gilt noch immer, dass es aktueller nicht sein könnte“, betont Martin Bruckner, Bürgermeister und Sonnenplatz-Geschäftsführer. Ausstellungen werden vom Team intern und mit Unterstützung von außen gestaltet – gerade in der Umsetzung sind viele Eigenleistungen nötig.

Bewusstseinsbildung auf wissenschaftlicher Basis

Das mache noch immer Spaß und sei notwendig, um wirtschaftlich kostendeckend arbeiten zu können, betont Bruckner. Und das gelinge auch weitgehend: „Wir kommen ohne große Zuschüsse aus, sind finanziell selbständig.“ Für eine Art Museum, wie es die Sonnenwelt ist, sei das nicht selbstverständlich. „Wir leisten Bewusstseinsbildung und können das mit Spaß und Freude verbinden. Aber es braucht immer die Verbindung zur Wissenschaft“, sagt Bruckner. Wissenschaftliche Erkenntnisse seien die Basis des Gezeigten, müsse aber so aufbereitet werden, „dass die Menschen die Begeisterung empfangen können“.

Für die Zukunft gehe es darum, weiter an den Besucherfrequenzen zu drehen, betont Martin Bruckner: „Nur dann können wir Bewusstseinsbildung leisten.“ Das Sonnenwelt-Maskottchen „Solarix“ ist während der ganzen Saison in Feierlaune: Zum Jubiläum stehen besondere Geburtstagsaktionen an – ein großes Fest gibt es laut Bruckner zwar nicht, stattdessen seien monatliche Aktionen zum Jubiläum geplant. Die Sonnenwelt ist bis 31. Oktober geöffnet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.