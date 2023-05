Strauss und Molden: Von "oame söön", Wassermännern und 1.000 Rosen

Ursula Strauss kam direkt von Dreharbeiten zum Konzert, Ernst Molden erinnerte an das Konzert "In memorian Willi Resetarits" vor fast einem Jahr in Großschönau. Als "Opener" brachte das Duo das Kinderlied "Ringlringlreia", umgetextet von Ernst Molden, wie alle Texte und die Musik aus der Feder von Molden stammen. Die Dialekt-Texte lassen viel spüren von dem, was Molden bewegt, geben aber auch einen Blick in die österreichische Seele - manchmal etwas morbide, zeitweise sogar derb, melancholisch und doch auch voll Humor und gefühlvoll.

Besungen wird Theresia Kandl, die in Wien öffentlich gehenkt wurde, oder das Leben in einer Siedlung, die Feuerwehr und auch der liebe Augustin - immer gewürzt mit passenden Geschichten dazu von Strauss und Molden. "Oame söö" (Arme Seele) war ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Musiker Herbert Pixner. Die Lieder erzählen von Sagen und Mythen. "Laurin" mit "dausnd rosn en an goatn" ist das Lieblingslied daraus von Strauss und Molden. Es geht aber auch um Ruinen, Marterl und Brunnen und um "D Glaanan Leid" und "Geisda". Molden: "Geister sind immer da, Geister wollen auch Gaudi haben, nicht schrecken".

Passend fürs Waldviertel mit den vielen Teichen war das "Wossamauliad" - weil laut Molden sicher in jedem Gewässer ein Wassermann wohnt und "Da Woid". "Wüdnis" wiederum muss keine Angst machen, denn "die Wüdnis san mia". Die drei Zugaben wurden "ehrlich" gleich hintereinander gespielt, um sich ständiges Auf- und Abtreten zu ersparen: "jessasmarie, irgendwann bin i brav, aber ned grod jetzt", der umgetextete Cure-Song "Freitog steh i auf di" und "Rabumm" - das allseits bekannte Kinderlied zum Martinsfest: "mei liacht ged aus, jeds muass i zaus, rabimml rabamml rabumm".

Die harmonierenden Stimmen der beiden Künstler und Molden's Gitarrenbegleitung strahlten bei den teils traurig, schaurig und doch schönen Liedern viel Ruhe, Authentizität und gerade deshalb Intensität aus. Die Besucher haben das gespürt und mit viel Applaus gedankt für den besonderen Konzertabend.

