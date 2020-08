Sie war Kaufmannstochter, leidenschaftliche Heimatforscherin, Ehrenbürgerin, langjährige NÖN-Mitarbeiterin, aber einst auch die erste Frau, die in den 1950er-Jahren in Großschönau ein Motorrad hatte. Am 19. August starb Paula Tomaschek nach einem langen und erfüllten Leben im 99. Lebensjahr – mit ihr ging ein Mensch, der Generationen in der Gemeinde und darüber hinaus geprägt hatte.

„Paula Tomaschek war drei Jahrzehnte lang eine tragende Säule der Entwicklung von Großschönau“, würdigt Bürgermeister Martin Bruckner die Verdienste der Verstorbenen. Ostermarkt, Bücherei und Kreativkurse sind nur drei der vielen Initiativen, die auf die gelernte Einzelhandelskauffrau zurückgehen, lange Zeit leitete sie die Ortsstelle des NÖ Bildungs- und Heimatwerkes.

Im Bezirk schuf sie 1986 gemeinsam mit Walter Pongratz das heimatkundliche Standardwerk schlechthin, das auch heute noch Grundlage für viele historische Arbeiten ist – „Heimatkunde des Bezirkes Gmünd“, eine völlig neu bearbeitete Auflage des 1924 erschienenen Buches von Rupert Hauer.

30 Jahre lang als Lokalreporterin tätig

Tomascheks Begeisterung für ihre Heimat führte sie 1979 zur NÖN. Mehr als 30 Jahre lang berichtete sie als Lokalreporterin aus ihrem Heimatort. Ihr Herzensanliegen, zur Bildung der Bevölkerung beizutragen, zeichnete auch ihre Arbeit bei der NÖN aus, wo Tomaschek bis ins hohe Alter als verlässliche, heimatverbundene, aber auch kritische Berichterstatterin ein unverzichtbarer Bestandteil des NÖN-Teams war und auch den rasanten technologischen Wandel der Medienlandschaft bis zuletzt mitmachte.

So rüstete sie noch als über 80-Jährige auf Digitalfotografie um, legte sich einen Computer und einen E-Mail-Account zu – um die Informationen aus Großschönau auch zeitgemäß ins Redaktionsbüro übermitteln zu können.

2003 wurde Paula Tomaschek zur Ehrenbürgerin Großschönaus ernannt. Sie war die erste Frau, die diese Auszeichnung erhielt.

In den letzten Jahren ihres Lebens zog sich Paula Tomaschek immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Sie schrieb Lebenserinnerungen nieder, verfasste Gedichte und genoss, neben dem Lösen von Kreuzworträtseln, die Kontakte mit ihrer Familie. Paula Tomaschek hinterlässt ihren Sohn Andreas (mit Schwiegertochter Gabriele) sowie die Enkel Andreas und Julia. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.