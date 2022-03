Traum erfüllt: Per Rad quer durch Mexiko

Alexander Urtz und seine Gattin Ulli hatten für 2020 lange eine große Reise mit ihren Fahrrädern geplant, die sie wegen Covid-19 auf 2021 verschieben mussten. Ein Vortrag über die Reise ist für 27. März um 18 Uhr in der Kulturwerkstätte Großschönau geplant, der NÖN berichteten sie vorab von den Erlebnissen.

Ulli hatte sich für diesen Trip ein neues, robustes Reiserad gekauft, Alex sein altes Rad umgebaut und mit Lastenträgern versehen.

Am 22. August 2021 starteten die beiden von Großschönau Richtung Linz, wo sie einen Zug nach Landeck in Tirol nahmen. Von dort ging es per Rad rund 2.500 Kilometer durch die Schweiz, Italien und Frankreich nach Bilbao in Spanien. Ende Oktober wurden die Räder im Frachtraum eines Flugzeuges verstaut mit Ziel Mexiko City, wo das eigentliche Abenteuer begann.

Ein tolles Erlebnis war in den ersten Tagen das Fest „Dias de los Muertos“, die mexikanische Version von Allerheiligen: ein farbenfrohes Fest mit Umzügen, blumengeschmückten Friedhöfen und flackernden Kerzen, mit Calaveras (Schädel) und Catrinas (Skelette).

Nachdem sie die kühle Millionenstadt auf einem Radweg, einer ehemaligen Bahnstrecke, bis auf eine Passhöhe von 3.027 Metern hinter sich gelassen hatten, ging es etwa 3.000 Rad-Kilometer kreuz und quer durchs Land. Von heißen, trockenen Wüsten bis in tropische Dschungel mit kalkigem Boden, der durch die Feuchtigkeit oft glatt und rutschig war.

Radfahren in Mexiko war sicherer als erwartet: Hauptstraßen sind mit eigenen Seitenstreifen für langsam fahrende Fahrzeuge ausgestattet. Gelegentlich standen zwar Jaguar-Warnschilder am Straßenrand, gesichtet wurde allerdings keiner. Maya-Tempel und Pyramiden weckten die Neugier auf Kulturgeschichte.

Die Abenteurer wechselten von der Pazifikküste, wo Alex vom Schwimmen in den enormen Wellen begeistert war, zur Atlantikküste, der Costa Maya mit ihren riesigen Mangrovenwäldern, in denen Krokodile in freier Wildbahn zu beobachten waren. Trotz zwei Corona-Impfungen erkrankten sie an Covid-19 und mussten die Reise für eine Woche unterbrechen.

„Ich war überrascht über die Freundlichkeit der Mexikaner. Sie sind nett, helfen, wenn es erforderlich ist, und bei Vereinbarungen sind sie pünktlich und korrekt“, erzählt Ulli. Auch Bandoleros, Straßenräuber, habe man nicht gesehen, berichtet Alex: „Oft wird zu viel Negatives über Mexiko berichtet.“ Ganz im Gegenteil: Die beiden Radler wurden öfter in einer Dorfkneipe freundlich angesprochen und auf das eine oder andere Bier eingeladen.

