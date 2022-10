Vielseitig engagiert: Trauer um Josef Gratzl

Zeit seines Lebens widmete sich Josef Gratzl neben seiner Familie der Kultur und der Blasmusik, am 13. Oktober ist er unerwartet verstorben. Im Jahre 1972 hat er die Jugendtrachtenkapelle Großschönau gegründet, war 20 Jahre deren Kapellmeister und fungierte 30 Jahre als Obmann.

Darüber hinaus gründete er 1974 eine Musikkapelle in Schweiggers, die er zehn Jahre lang leitete. Mit großem Fingerspitzengefühl hat er hunderte Kinder und Jugendliche auf Blechblasinstrumenten, der Steirischen Knöpferlharmonika und dem Schlagzeug ausgebildet und für Musik begeistert. In seinem 1984 eröffneten Heimatmuseum trug er tausende interessante Exponate zusammen und machte die Vergangenheit in seinen mitreißenden Führungen lebendig.

Neben seiner Tätigkeit als Gendarmerie- und Polizeibeamter war er in jungen Jahren auch als Trompeter bei der Gendarmeriemusik Niederösterreich tätig, engagierte sich als Statist bei Sisi-Filmen, als Sicherheitsbeamter bei den Olympischen Winterspielen und als Personalvertreter.

Die Spuren von Josef Gratzl, der 15 Jahre lang auch Gemeinderat und Kulturreferent war, bleiben weiterhin sichtbar: Die Revitalisierung des alten Pfarrstadels zu einer Veranstaltungshalle, die Errichtung des Musikheims, die Bewahrung von altem Kulturgut sowie die engagierte Brauchtums- und Denkmalpflege sind nur einige Beispiele seines Schaffens, wofür er als höchste Auszeichnung der Marktgemeinde Großschönau zum Ehrenbürger ernannt worden ist.

Josef Gratzl verstarb im 87. Lebensjahr. Das Requiem findet am 21. Oktober um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Großschönau statt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.