Vortrags-Absage: Karim El-Gawhary kann nicht aus Nahost weg

Der bekannte Korrespondent informierte am 30. Oktober den Kulturverein „GroßARTig Großschönau“ über die Absage seines Vortrages und die Gründe, die dazu geführt hatten. In El-Gawharys Stellungnahme heißt es unter anderem: „Seit dem 7. Oktober ist in meiner Region nichts mehr wie zuvor. Es ist eine echte Zäsur, niemand weiß, ob die Lage noch weiter eskaliert, mit der Hisbollah auch den Libanon erreicht oder mit einem möglichen palästinensischen Exodus Ägypten oder ob die Lage im Westjordanland sich verschärft und dann nach Jordanien überspringt. Ich hatte ursprünglich gehofft, dass sich die Lage vielleicht noch rechtzeitig zu meiner Veranstaltungsreise nach Österreich beruhigen könnte. Ich muss mich aber nun der höheren Gewalt beugen. Als einziger Korrespondent des ORF in der arabischen Welt, kann ich meinen Posten im Moment und in den nächsten Wochen unmöglich verlassen. Daher muss ich schweren Herzens meine Reise absagen.“

Karim El-Gawhary will mit seinem Verlag versuchen, eine Reise zu einem anderen Zeitpunkt aufzustellen. „Es ist aber noch zu früh, hier einen alternativen Termin festzulegen. Eines ist sicher, mit den jetzigen Ereignissen ist die Diskussion bei einer zukünftigen Reise sicherlich noch aktueller und spannender geworden.“

Seitens des Veranstalters ist die Vortragsabsage natürlich bitter, aber auch verständlich. „Die bisher gekauften Karten dafür behalten bis zum Ersatztermin ihre Gültigkeit. Selbstverständlich werden wir auch die Eintritte refundieren“, heißt es dazu.