Was wurde aus dem Vize- Gemeindechef?

25 Jahre lang hat Herbert Grübl (71) aus Großotten das Gemeindegeschehen in Großschönau mitgeprägt – jeweils fünf Jahre als Gemeinderat und geschäftsführender Gemeinderat. Danach war er 15 Jahre als Vizebürgermeister tätig, ehe er 2015 diese Funktion abgab. Mit großem Engagement führte er die seit über 200 Jahre bestehende Landwirtschaft mit seiner Gattin Maria, in die der gebürtige Spitaler eingeheiratet hat. „Zu meiner Freude konnte ich diese 2014 an unseren Sohn übergeben“, sagt Grübl, der als Pensionist noch fleißig mitarbeitet.

Seine Freizeit gehört der Familie mit vier Kindern und neun Enkeln. Sein größtes Hobby ist die Musik: Seit Jahrzehnten gehört er dem bekannten „Waldviertler Sextett“ an, diese Gruppe ist nach über 20-jähriger Pause wieder vermehrt aktiv. Herbert Grübl spielt das Keyboard, das Akkordeon und singt. Er ist aber auch Organist und hilft in seiner Heimatpfarre Großschönau und in den Kirchen der Umgebung aus. Als Schnapsbrenner und Imker konnte er schon Auszeichnungen erringen – alles aus eigenem Anbau. Der Obstgarten ist nämlich auch sein Hobby.

