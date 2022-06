„Werden Run erleben“: Start der Bioem zum 35. Jubiläum

Werbung

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, somit scheint die 35. Bio-Energie-Messe in Großschönau um Fronleichnam nach zwei covidbedingten Absagen ein voller Erfolg zu werden. Noch was spricht für das Jubiläum: Das Thema ist in Zeiten von Energiekosten-Explosion und Klimakrise aktueller den je, und Großschönau als jahrzehntelangem Vorreiter nimmt man die Glaubwürdigkeit ab. Andererseits ist die Gegenwart auch geprägt von Liefer-Engpässen, Inflation und damit wohl oder übel nachlassender Kaufkraft…

Dieser Mix ist es, der auch Bürgermeister Martin Bruckner – seit heuer auch Obmann des Veranstaltervereins TDW – beschäftigt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Run erleben werden. Der Markt ist überlaufen“, sagt er: „Noch.“

Geld für regionale Wertschöpfung statt für „Kriegstreiber“

Im Energiebereich erwartet er wegen der internationalen Entwicklungen keinen Einbruch. Photovoltaik und Speicher bleiben an der Tagesordnung, genauso wie die „Raus aus dem Öl“-Bewegung, denkt er. Damit ließen sich nicht nur Geldflüsse an „Kriegstreiber“ stoppen, bekräftigt Bruckner eine langjährige Forderung: „Alleine wenn wir im Waldviertel Erdgas und Heizöl durch regionale erneuerbare Energie ersetzen, sichern wir eine Wertschöpfung von 170 Millionen Euro jährlich.“ Das seien 750 Euro pro Kopf, mit denen auch das Klima geschützt und Versorgungssicherheit geschaffen werde.

Herausforderungen der Zeit: Hausbau wird verstärkt abgeblasen

Der Neubau-Bereich breche seit drei, vier Wochen ein, stellt Bruckner allerdings fest: „Nicht nur in unserer Gemeinde lösen Bauherren zunehmend Reservierungen – es geht nicht mehr, sie können sich das Häuslbauen schlicht nicht mehr leisten. Da kommt noch einiges auf uns zu…“

Anders verhalte es sich bei thermischer Sanierung: Besteht beim aufgeschobenen Hausbau die Hoffnung auf irgendwann bessere Finanzierbarkeit, so schlägt sich die aufgeschobene thermische Sanierung durch laufende Ausgaben solange im Börsel nieder, bis sie dann doch erfolgt ist. „Der Druck steigt“, sagt Bruckner. – Das ist dann gleich die nächste Herausforderung: Weil Material und Personal knapp sind, haben Betriebe oft auch ohne Messe Arbeit genug. „Viele haben Aufträge für zwei Jahre und können beim besten Willen keine zusätzlichen Aufträge aufladen“, weiß Martin Bruckner aus vielen Gesprächen im Vorfeld. Andere Messen hätten deshalb teils die Hälfte der Aussteller verloren, die BIOEM zumindest „nur“ ein Fünftel. Um Betriebe und potenzielle Beschäftigte zusammenzubringen, gibt es diesmal auch einen Job-Messestand quasi als „Marktplatz“ für Jobs.

Die Highlights

Die Eröffnung der BIOEM steigt am 16. Juni um 11 Uhr, danach warten im großen Festzelt der Frühschoppen der Jugendtrachtenkapelle, Radio 4/4 (Marlena Martinelli, Udo Wenders), eine Modenschau von Elfi Maisetschläger und NÖN-Stargast Alexander Eder (17 Uhr). Am Freitag werden die „besten Waldviertler Freiwilligen“ geehrt (16.30 Uhr), am Samstag sendet Radio NÖ wieder aus dem Zelt – zum 35er der BIOEM und 50er des TDW (15 Uhr). Als Highlight des Sonntags kommt Francine Jordi (15 Uhr). Parallel dazu gibt es an allen Tagen Vorträge zu den Schwerpunkt-Themen Biodiversität & Regionale Energiesicherheit. www.bioem.at

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.