Der Musik werden gerne besondere Eigenschaften nachgesagt. Sie ist eine Sprache, die jeder versteht, sie verbindet – und sie bringt nicht zuletzt spannende Karrieren hervor. Theresa Teubl aus Großwolfgers in der Gemeinde Weitra steht noch am Beginn ihrer Musikkarriere. Seit Anfang August ist die 18-Jährige Teil der Militärmusik NÖ in St. Pölten.

Ganz unbeschrieben ist ihr Notenblatt nicht mehr

Zur Musik kam Theresa Teubl durch die Blässerklasse in der Volksschule Weitra. Dort hat sie ihre ersten Töne auf der Klarinette gespielt. „Das war die richtige Gelegenheit, weil ich sonst wahrscheinlich kein Instrument ausprobiert hätte“, blickt sie zurück. Seit 2014 ist Theresa Mitglied der Stadtkapelle Weitra.

Nach der Gymnasium-Unterstufe in Gmünd ist sie ans Bundesoberstufen-Realgymnasium nach Krems gewechselt – freilich in den musikalischen Zweig. Weil sie wochentags im Internat war, begann Teubl in der Musikschule Wachau Unterricht zu nehmen. Inzwischen spielt sie neben der Klarinette auch Saxofon und Klavier.

Nach der Matura ging es musikalisch weiter

Das Gymnasium hat sie im Vorjahr mit der Reifeprüfung abgeschlossen. Und dann? „Ich wusste, dass ich irgendwas mit Musik weitermachen wollte“, erzählt Teubl. Ihr wurde bewusst, dass sich Musikstudium und Militärmusik gut vereinbaren lassen. Denn: „Man hat viel Zeit zum Üben, lernt viele Freunde kennen, sammelt praktische Erfahrungen.“

Gesagt, getan: Im Jänner 2020 bekundete sie bei der Militärmusik NÖ ihr Interesse, in den Semesterferien folgte das Vorspiel – bald darauf die Zusage.

Und dann kam Covid

Etwa zeitgleich mit dem ersten Lockdown im März 2020 musste eines der großen Highlights vieler Militärmusiker abgesagt werden – das Frühjahrskonzert im St. Pöltner Festspielhaus. Welche Gedanken hatte Theresa Teubl da angesichts ihres Einrückens im Sommer 2020? „Ich habe mich trotzdem darauf gefreut. Es war eine gute Entscheidung, ich würde es wieder machen. Es gefällt mir sehr, weil man viele Leute kennenlernt und viel lernt – nicht nur musikalisch“, sagt sie. Ihr Eignungstest verzögerte sich coronabedingt: Im Juli ging‘s zu Untersuchungen, Computertest & Co nach Wels.

Starke Mädchen in der Grundausbildung

Anfang August rückte Theresa Teubl in die Hesserkaserne ein. Sieben junge Damen haben sich im Vorjahr für eine Zeit bei der Militärmusik NÖ entschieden. Sie merke als Frau weder Bevorzugung noch Benachteiligung, erzählt sie: „Gerade bei der Grundausbildung, wo man vielleicht erwarten würde, dass manche Mädchen schwächer sind, war es gar nicht so. Ich denke, das ist nicht geschlechterabhängig.“

Die Kameradschaft beim Bundesheer gefalle ihr gut: „Bei der Musik ist das, glaube ich, noch mehr ausgeprägt. Es sind alle mit dem selben Ziel da, man wächst einfach zusammen und das finde ich cool.“ Seit Herbst studiert Theresa in Wien Instrumental- und Gesangspädagogik Klarinette – coronabedingt teils in Präsenz, teils in Fernlehre.

Viele Möglichkeiten – trotz Covid-19

Einige ihrer Kollegen waren auch beim Contact Tracing eingesetzt, sie selbst half ein Wochenende bei den Massentests in St. Pölten mit. Geprobt wird dennoch täglich: vormittags alle zusammen, nachmittags im Register, Ensemble oder jeder für sich. Aber: Öffentliche Auftritte fallen aus, was bleibt, das sind einige wenige Auftritte in Kasernen.

„Ein Highlight war sicher die Ausmusterung der Leutnante in der Militärakademie in Wiener Neustadt, die wir musikalisch begleitet haben“, erzählt sie. Ein Projekt der Militärmusik war vor kurzem auch eine Aufnahme für einen Musikverlag.

Was kommt nach der Militärmusik?

Geplant ist ein Jahr bei der Militärmusik – also noch bis Ende August. Das Gelernte will Theresa Teubl mitnehmen – auch in die Stadtkapelle Weitra. „Man fühlt sich dadurch vielleicht bereit, auch einmal eine Probe zu leiten“, sagt sie. Nach dem Studium möchte sie gerne als Musikschullehrerin arbeiten.

Die Leidenschaft zur Musik soll jedenfalls erhalten werden, sagt sie im NÖN-Telefonat: „Mir macht es einfach Spaß und ich habe Freude daran. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mir das bleibt.“ Theresa Teubl ergänzt noch eine weitere besondere Eigenschaft der Musik: „Sie weckt einfach Emotionen, um es ganz kitschig zu sagen.“