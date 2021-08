Das ist der Leserbrief von Christian Oberlechner:

Die katastrophalen Wetterereignisse und die vielen Toten in Mitteleuropa zeigen eines deutlich: Die menschengemachte Erdüberhitzung kostet Existenzen, Menschenleben und Milliarden von Euro. Und obwohl aktuell mittlerweile 14.000 Wissenschaftler*innen weltweit geschlossen zu einer drastischen Reduzierung von CO2 aufrufen, wird in Bezug auf das Neudenken von Mobilität von „Steinzeit“ und „Verzicht“ gesprochen. Doch es geht um sparsamen Umgang mit Ressourcen und neue Lösungen. Wenn wir von Mobilität im ländlichen Bereich sprechen, erweitern wir unsere alten Denkmuster, die gelernt und fest verankert eigentlich immer nur um motorisierten Individualverkehr kreisen.

Nachhaltige Mobilität am Land ist eine menschengerechte und gesunde Erweiterung der Idee des Verkehrs. Wir können im Waldviertel mobil bleiben, ohne CO2 zu produzieren. Undenkbar? Selbst die Fred Feuersteins der alten Politikgarde, die noch schnell unsere Steuergelder in Steinzeitprojekte wie z. B. den Lobautunnel oder die S34 stecken wollen, wissen natürlich, dass sie gegen den wissenschaftlichen Konsens handeln: Dieser besagt, dass mehr Straßen mehr CO2 produzieren und auch langfristig keine Verkehrsentlastung bringen. Und auch dass wir sofort jeden für Mobilität zur Verfügung stehenden Cent in den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur stecken müssen. Und dass es definitiv keine rein technologische Lösung zur Bekämpfung der Erderwärmung und deren Folgen gibt.

Die Grünen Bezirk Gmünd unterstützen daher mit aller Kraft die vernünftige Vorgehensweise der Klimaministerin Gewessler, alle geplanten Straßenbauvorhaben auf ihre Auswirkungen auf den Klimawandel zu prüfen. Und wir setzen uns weiter für einen Vollausbau der FJ-Bahn ein, mit dem Ziel die Strecke Gmünd-Wien in 72 Minuten zu bewältigen, für sichere Radwege in jedes Dorf, Ausbau des öffentlichen Zubringerverkehrs und die Digitalisierung der Mobilität, Ausbau der E-Mobilität und dafür, dass Bewusstsein geschaffen wird, dass sehr viele Wege unter fünf Kilometern mit dem Rad oder überhaupt zu Fuß zurückgelegt werden können. G'scheit statt Steinzeit: Denn Fred Feuerstein ist „out“ und Gewessler ist „in“.