Dank Waldlachs in Gmünd: Gleise ins Nirgendwo werden Thema

Zum Gmünder „Waldlachs“-Projekt am Rande des Access-Industrial-Parks, im Zuge dessen 70 Millionen Euro investiert werden und ab dem Jahr 2026 gut 3.000 Tonnen frischer Lachs pro Jahr ausgeliefert werden sollen, meldet sich nun Bahn-Aktivist Gerald Hohenbichler. Der Mitbegründer der Initiative „Pro-FJB“ weist auf das Transport-Thema im Stadtgebiet hin – und macht zugleich die seit Jahren ungenutzten, einst für viel Geld zum Wirtschaftspark verlegten Bahngleise mit FJB-Anbindung zum Thema.

Mit Birken verwachsener Bahnanschluss. Man müsse als Ausgangsbasis die 3.000 Tonnen pro Jahr rechnen, dazu die herbeigekarrten Futtermittel, so Hohenbichler. Wie bei bisherigen Ansiedelungen müsse von Transporten „mit klimaschädlichen Lkw“ ausgegangen werden, warnt er vor Umweltbelastung, Straßen- und „Gesundheitsschäden in der Bevölkerung“. Die Infrastruktur vor Ort sei nicht dafür ausgelegt, die Lage werde sich durch zusätzliche Lkw-Fuhren wegen der Lachse „zuspitzen“.

Aber: Hohenbichler nennt den seit Jahren existierenden Bahnanschluss im Access-Park, der „schon mit Birken verwachsen ist. Über logistische Lagerlösungen lässt sich vieles planen und mit der Digitalisierung die Beförderung zielgerichtet steuern.“ Dazu bringt er die Pro-FJB-Vision eines „Micro-Terminals Vitis“ an der Franz-Josefs-Bahn wieder ins Spiel, von dort sei eine Verteilung in die Bezirke Gmünd, Waidhofen und Zwettl-Nord möglich.

Die Bevölkerung sei aufgerufen, „die Politik verstärkt unter Druck zu setzen“.

Letzte Station Access-Industrial-Park: Die einst für über 50 Millionen Schilling verlegten Gleise vom Bahnhof České Velenice enden in einem Birkenwäldchen im grenzüberschreitenden Wirtschaftspark. Dreieinhalb Kilometer Gleise im Besitz der Access-Park-Gesellschaft könnten binnen eines Jahres flott gemacht werden, sagt Geschäftsführer Jaroslav Krivan. Foto: Werner Grubeck

Stadtrat Preis: „Können Gleisnutzung keinem vorschreiben.“ Aus der Stadtpolitik sagt Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) dazu, dass den Waldlachs-Initiatoren und potenziellen Partnern die Möglichkeiten durch den Gleiskörper dargelegt worden seien. Die vom Bahnhof České Velenice in weitem Bogen zum Wirtschaftspark geführten Gleise enden zwischen Magna auf tschechischer und G11-Heizwerk auf österreichischer Seite – hinterm Heizwerk soll ab 2024 die Waldlachs-Farm entstehen.

Aber, so Preis: „Wir können keinem vorschreiben, Gleise zu nutzen.“ Sehr groß sei die erwartbare zusätzliche Transport- Belastung durch die Lachsfarm jedenfalls nicht. 3.000 Tonnen Lachs pro Jahr wären weniger als zehn Tonnen pro Tag – das kann sich auf einem Lkw ausgehen. Dazu kämen freilich Nahrung und Abfälle.

Die Geschichte zum Bahngleis in den Access-Park

Der „Eiserne Vorhang“ als tote Grenze zwischen Österreich und damaliger Tschechoslowakei öffnete sich 1989, im Jahr darauf gelang ein Abkommen zum Bau eines internationalen Wirtschaftsparkes Gmünd-České Velenice, der 1993 anlief.

1996 kam Magna Cartech, heute mit über 1.100 Beschäftigten größter Betrieb. Neben Magna wurde 2001 in Tschechien – unweit des heutigen Heizwerkes – ein Bahngleis fertiggestellt, es geht im Bogen auf 3,6km zum Bahnhof České Velenice und auf die Franz-Josefs-Bahn. Ein Anschluss auch auf Gmünder Seite war geplant. Vorangegangen war dem ein zähes Ringen: Betriebe hätten sich mangels Gleisanschlusses nicht im Access-Park niedergelassen, hatte es damals in der NÖN geheißen – in Erinnerung ist ein abgesprungener Interessent für ein großes Sägewerk. Über 50 Mio. Schilling (3,7 Mio. Euro) waren investiert worden, um künftig gerüstet zu sein.

Warum die Gleise kein Glücksgriff waren?

Anfangs verkehrten hie und da Züge, sagt Access-Park-Geschäftsführer Jaroslav Krivan. Eingelaufen habe es sich aber nie. Stärkster Benutzer sei der Betreiber geworden – der musste regelmäßig fahren, um Sicherheits-Vorkehrungen vorm Rosten zu bewahren. Zu diesen Kosten kamen die Kosten für die Instandhaltung.

„Es war eine Geldverschwendung“, erklärt Krivan, warum der Wirtschaftspark die Trasse zwischen Verladestelle und Bahnhof Velenice als deren 100-%-Eigentümer vor gut 15 Jahren „temporär stilllegte“. Die Nachfrage sei da gewesen, ein Betrieb habe gar die Gleisverlegung ins Werk gewollt. Aber: „Die Bahnbetreiber konnten Lieferfristen nicht fix garantieren. Außerdem muss man das Gesamte im Auge behalten – wer am Gleis etwa nach Linz gelangen will, muss sehr weite Umwege fahren.“ Der Lkw fährt vergleichbar flott auf direktem Weg ans Ziel. Dazu kamen „fast unbezahlbare“ Grenztarife.

Kann es ein Zurück geben?

Der Zeitfaktor trübt auch die Aussichten auf per Bahn gelieferten frischen, also nicht gefrorenen Lachs. Aber es gibt weitere Betriebe im Access-Park, für die die Gleise eines Tages spannend werden könnten. Ein Reaktivieren an sich sei innerhalb eines Jahres möglich, beteuert Jaroslav Krivan. Bloß: „Unser Betrieb kommt seit Jahren ohne Förderungen aus – wir bräuchten für eine Reaktivierung daher eine finanzielle Garantie.“

Und dann wäre immer noch die Frage von Liefergarantien bei Bahngesellschaften.

