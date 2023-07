Vision: Einsatzzentrale für die Stadt Schrems

In den vier Monaten, seit die Dringlichkeit eines Feuerwehrhaus-Neubaus für Schrems erstmals öffentlich diskutiert wurde, hat sich einiges getan: Widmungsfragen für potenzielle Grundstücke werden geprüft, der Ankauf gelangte via Nachtrags-Voranschlag noch ins Stadtbudget für 2023, Falter wurden gesucht. Das Projekt könnte sich mittlerweile zum Bau gleich einer Einsatzzentrale ausweiten.

So gut wie fix ist zunächst, dass es das in einem NÖN-Bericht im Februar genannte Grundstück zwischen Bundesstraße B2 und ehemaligem Spar-Markt (Gmünder Straße) aus Gründen des Schutzes nicht werden wird. Die Geschichte dazu ist komplex, aber ungewöhnlich genug, um erzählt zu werden.

Die Staude, der Falter und die Ameise. Am betreffenden Grund stieß man auf den „Großen Wiesenknopf“. Diese Staude stünde dem Bauprojekt nicht grundsätzlich entgegen. Aber dann gibt es noch den Ameisenbläuling. Der drei Zentimeter kleine Falter ist ursächlich auf das Vorhandensein exakt jener Pflanze angewiesen, auf deren Blüten er den Großteil des Lebens verbringt, wo auch die Larven abgelegt werden und heranwachsen. Der braucht außerdem, damit aus der Raupe ein Falter wird, eine ganz bestimmte Ameisenpopulation (Rotgelbe Knotenameise), in deren Bau er gelangen muss. Die Raupe verdrückt am Weg zum Falter hier entweder bis zu 600 Ameiseneier oder wird selbst verdrückt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Ameisenbläuling ein Falter wird, ist also gering. Deshalb ist er europaweit geschützt.

Ob der Bläuling auf der betroffenen Wiese vorkommt, das ist unklar. Aber: Es wird laut dem mit dem Projekt betrauten Vizebürgermeisters Michael Preissl (SPÖ) in einer ersten Stellungnahme der NÖ Naturschutzabteilung vermutet. Die Wiese werde während des gesamten Jahres beobachtet, ein Gutachten zur Frage einer möglichen Widmung wird im Lauf des Jahres 2024 erwartet.

Problemlosere und günstigere Alternative. „Wir wollen uns keinen Spekulationen hingeben, sind vom betreffenden Grund auch angesichts ohnehin weit auseinander liegender Preisvorstellungen eher abgerückt“, sagt Preissl zur NÖN: „Auf der Suche nach Alternativen sind wir in ebenfalls sehr verkehrsgünstiger Lage auf eine Fläche gestoßen, wo es hinsichtlich Widmung bereits positive Signale gibt.“ Eine bereits getroffene Preisabsprache liege zudem deutlich unter den Vorstellungen des ursprünglich angedachten Grundes, Beratungen auch mit dem Landesfeuerwehr-Verband seien angelaufen.

Die potenziell neue Fläche ist laut Preissl etwas schmal, aber ausreichend – selbst für mögliche künftige Ausbauten. Der Vizebürgermeister und Feuerwehr-Bereitschaftskommandant im Katastrophenhilfsdienst für den Bezirk Gmünd hält die Ausweitung vom Feuerwehrhaus zur Einsatzzentrale mit Berücksichtigung auch anderer Organisationen auch schon im ersten Schritt für möglich. Gespräche dazu habe es bereits gegeben, „aktuell ist es aber ein reiner Gedanke“.

Ein Dach zum Sandburgen-Bauen. Feuerwehr-Kommandant Alexander Glanzer hält den nun angedachten Grund für sehr passend und verkehrstechnisch für den Einsatzfall ebenfalls gut gelegen. Wichtig ist ihm vor allem, dass hier für Generationen geplant wird – räumlich etwa durch gedanklich berücksichtigte Entwicklungs-Möglichkeiten, aber auch inhaltlich. „Deshalb soll auch einer der ganz Jungen für die Feuerwehr im Beirat sitzen und mitreden“, sagt Glanzer. Neben ausreichender Zahl an Garagen – aktuell hat die Wehr acht Fahrzeuge – hofft er auf ausreichende Kapazitäten für Waschbox, Umkleiden und Schulungsräume für etwa hundert Mitglieder.

Das heutige Feuerwehrhaus in der Allramstraße 4 wurde 1980 bezogen, von der ursprünglichen Nutzung für eine Transportfirma zeugen heute noch die drei in die Jahre gekommenen Garagen an der Straßenseite. Dahinter wurde das Areal auf mehrere Etappen und Ebenen erweitert. „Für den Bedarf einer Feuerwehr ist es schlecht geeignet“, schmunzelt Alexander Glanzer: „Das Dach ist zum Beispiel älter als jenes vom alten Feuerwehrhaus in der Heidenreichsteiner Straße, man kann darauf Sandburgen bauen.“

So geht es weiter. „Aktuell reden wir lediglich von Ideen, es gibt auch noch keine Beschlüsse“, betont Michael Preissl. Im Nachtrags-Voranschlag für 2023 sind Grundankauf und teilweise Planungsarbeiten berücksichtigt, in der September-Sitzung sollen im Gemeinderat ein Grundsatzbeschluss und tendenziell auch der Grundankauf sowie die Auftragsvergabe zur architektonischen Projektstudie zur Abstimmung gebracht werden. Für diesen Zeitpunkt hat Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) wie berichtet bereits die Einrichtung eines Baubeirates mit Feuerwehr und Vertretern aller politischen Fraktionen angekündigt.

Die Vision wäre dann für Herbst auch die Suche nach einem Bauträger für die Verwirklichung – bis dahin sollte idealerweise auch geklärt werden, ob eine weitere Einsatzorganisation zum Start dabei sein möchte. Der Baustart wird für Herbst 2024 erhofft.

Interessent für das aktuelle Feuerwehr-Areal. Dieser Zeitraum ist nicht nur für Stadtgemeinde und Einsatzkräfte wichtig: Das bestehende Feuerwehr-Gelände muss im Fall eines Umzuges aus aktueller Sicht kein Leerstand werden. „Es gibt einen fixen Kauf-Interessenten, der konkreten Bedarf für das Areal hat. Das würde natürlich auch bei der Finanzierung des Neubaus helfen“, bestätigt Preissl. Spekuliert wird mit Gesamtkosten von mehr als drei Millionen Euro.