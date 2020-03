Am Gmünder Stadtplatz tut sich was: Fleischermeister Gottfried Wandl lässt in seiner „World of Metzger“ mit Fleischerei, Catering und „Metzger‘s Bar“ die Baumaschinen auffahren. Die Bar ist daher bis Anfang Juni geschlossen, soll im Zuge eines Dämmerschoppens am 4. Juni wieder eröffnet werden.

Das gesamte Erdgeschoß müsse bezüglich Strom, Kanal und Wasserleitung ohnehin grundsaniert werden, daher würden sich auch gleich bauliche und optische Adaptionen anbieten, sagt Wandl zur NÖN. „Der Metzger lebt in der Firma, möchte es zuhause schön haben“, lacht er. Der Einfahrtsbereich mit der Hofzufahrt soll attraktiviert werden.

„Viel Kleinvieh“ kostete sechsstelligen Betrag

Die Bar wurde vorige Woche ausgeräumt, um Platz für den Kleinbagger von Leyrer+Graf zu schaffen. An die 70.000 Euro investiert Wandl, der das 1932 gegründete Familienunternehmen in dritter Generation führt, in die aktuellen Maßnahmen.

Bereits in den vergangenen zwei Jahren habe er „sicher 100.000 Euro in Sachen investiert, die keiner sieht oder hört“, blickt der Fleischermeister zurück: Viel Geld sei in „Kleinvieh“ wie Maschinen, Geräte, Elektrotechnik, Fuhrpark oder diverse Ausbesserungen geflossen. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran habe auch die Expansion des Veranstaltungs- und Catering-Services, für das er laufend Personal sucht – Wandl schuf dafür zuletzt einen neuen Klein-Lkw und im Vorjahr ein neues Kühlfahrzeug für die Hauszustellung an.