Kriseninterventionsteam Gmünd: Preis an Rot-Kreuz-Team

Rund um den Weltrotkreuztag wurde „Henri. Der Freiwilligenpreis“ zum vierten Mal vom Roten Kreuz und Club Niederösterreich in vier Kategorien vergeben. Insgesamt durften sich die Organisatoren über 149 Einreichungen freuen – und bei der feierlichen Überreichung des Preises in Grafenegg über rund 1.000 Gäste. Die Kategorie „Gruppen/Initiative“ entschied dabei das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes in Gmünd für sich.

Das Kriseninterventionsteam besteht aktuell aus neun Mitgliedern und ist bereits seit elf Jahren im Einsatz. „Die Arbeit der Krisenintervention beginnt dann, wenn die Fotografen abgezogen, die Hubschrauber fortgeflogen sind und das Blaulicht sich seinen Weg zum nächsten Schauplatz bahnt. Es geht um Beistand in den schwierigsten Stunden des Menschseins, Verabschiedung von geliebten Menschen, Assistenz bei der Überbringung von Todesnachrichten und vieles mehr“, steht in der Bewerbung des Teams.

„Die Verleihung des Freiwilligenpreises ist nicht nur Würdigung und Wertschätzung für die besonderen Leistungen, sondern vor allem unterstreicht sie die große Bedeutung des Freiwilligenwesens in Niederösterreich“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge der Preisverleihung. Für großartige Stimmung sorgten im Anschluss Pizzera und Jaus mit einem Konzert für die Freiwilligen.

Der Preis wird im zweijährigen Rhythmus in vier Kategorien – Unternehmen, Einzelpersonen, Gemeinden und Gruppen/Initiativen – vergeben.

